الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
رياضة

أحمد ناصر يوقع بروتوكول مع الاتحاد الإسباني للترايثلون لتبادل الخبرات والمعسكرات

توقيع برتوكول تعاون مصر إسباني
محمد سمير

وقع اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون، ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، بروتوكول تعاون مشترك مع  خوسية رئيس الاتحاد الإسباني للترايثلون، في خطوة جديدة تعكس قوة الحضور المصري والعربي على الساحة الدولية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الفني وتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة بين الجانبين.

وجاء توقيع البروتوكول مع الاتحاد الإسباني للترايثلون في إطار خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بمستوى اللعبة في القارة الإفريقية، والاستفادة من التجربة الإسبانية الرائدة في تطوير منظومة الترايثلون على المستويين الفني والإداري.


ويهدف الاتفاق إلى تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وتبادل المدربين والخبراء، وإتاحة فرص احتكاك قوية للاعبين المصريين والأفارقة مع المدارس الأوروبية المتقدمة، إلى جانب التعاون في تنظيم البطولات الدولية وورش العمل المتخصصة في مجالات التحكيم والإدارة الرياضية.


وأكد اللواء أحمد ناصر أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات الأوروبية إلى مصر وإفريقيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً مكثفاً لتنفيذ برامج عملية على أرض الواقع، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.


وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الإسباني يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة، ورفع كفاءة الأجهزة الفنية، وصقل مهارات اللاعبين من خلال الاحتكاك الدولي المستمر، بما ينعكس إيجابياً على نتائج المنتخبات الوطنية في المحافل الكبرى في ظل الخبرات العالية التى يتمتع بها الجانب الإسباني الذي يضم بين عناصرة مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب التاريخ المشرف الذين سبق لهم التتويج بميداليات اولمبية وعالمية ويملك الاتحاد الإسباني بين صفوفه ابرز العناصر على مستوي العالم .


من جانبه، أعرب خوسية رئيس الاتحاد الإسباني للترايثلون عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكداً تطلع بلاده إلى شراكة مثمرة مع الجانب المصري والإفريقي، بما يخدم تطوير اللعبة ويعزز جسور التعاون الرياضي بين أوروبا وإفريقيا.


ويعد هذا البروتوكول محطة جديدة ضمن سلسلة التحركات الدولية التي يقودها أحمد ناصر لدعم رياضة الترايثلون، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير اللعبة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول حضره من مصر اللواء أحمد حسام نائب رئيس الاتحاد المصري للترايثلون وعضو اتحاد البحر المتوسط والدكتور ياسر حسنى عضو الاتحاد المصري للترايثلون والدكتورة نادية صبحي عضو الاتحاد المصري للترايثلون.

أحمد ناصر الاتحاد الإسباني للترايثلون المعسكرات الدولية الاتحاد الإفريقي للترايثلون

فوائد الزبادي للأطفال
كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
