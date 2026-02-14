قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
قبل رمضان.. الرئيس السيسي: صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة وإجراءات خاصة لزيادة دخول العاملين بالحكومة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
وزير الطيران: مطار القاهرة يسجل رقما قياسيا بوصول 111.200 راكب
وزير النقل يشهد انطلاق تشغيل محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط | صور
مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا عن تجهيزات طائرة إير باص 350 - 900
ستارمر: بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي
رولز رويس تُشيد بشراكتها التاريخية مع «مصر للطيران» وتُهنئها بلقب الأفضل في أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف مفاوضات نادي بلغاري مع أشرف داري

سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات بشأن مصير أشرف داري لاعب النادي الأهلي بعد الخروج من القائمة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أشرف داري تلقى مفاوضات من أحد الأندية في بلغاريا وجاري دراسته مع إدارة الأهلي”.

وكانت قد أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف الانتقالات الشتوية وهي تحمل أكثر من عنوان في المشهد الداخلي للفريق ما بين سياسة التوازن في الصفقات والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني إلى جانب التعامل الهادئ مع ملفات شائكة فرضتها قرارات القيد وفي مقدمتها أزمة المدافع المغربي أشرف داري التي ما زالت تفرض نفسها داخل أروقة القلعة الحمراء.

دخل ملف أشرف داري مرحلة حساسة عقب قرار استبعاده من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية لإفساح المجال أمام قيد مواطنه يوسف بلعمري القادم من الرجاء البيضاوي في خطوة فنية رأت فيها إدارة الكرة ضرورة تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر جاهز دون الإخلال بسقف القيد.

وبرغم رفع اسم داري من القائمة ما يجعله لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي نادٍ آخر فإن إدارة الأهلي حرصت منذ اللحظة الأولى على احتواء الموقف قانونيًا لتفادي أي نزاع محتمل خاصة أن عقد اللاعب لا يزال ممتدًا لعدة سنوات.

وبحسب مصادر مقربة من الملف فإن النادي قام بصياغة اتفاق قانوني منظم مع اللاعب يضمن استمرار حصوله على مستحقاته المالية الشهرية في مواعيدها رغم خروجه من الحسابات الفنية في المرحلة الحالية وهو ما أسهم في تهدئة الأجواء ومنع تصعيد الأزمة إلى الجهات الدولية.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عائشة الكيلاني

ظهور مفاجئ للفنانة عائشة الكيلاني بعد غياب طويل

فيلم Marry Me

فى عيد الحب.. أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية برعاية جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس

صبري فواز

أول تجاربه الإعلامية.. صبري فواز يقدم بودكاست «إيه بقى» في رمضان

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

