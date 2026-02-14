حماية الرقعة الزراعية | إزالة 1300 حالة تعد خلال أسبوع بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن تكثيف الجهود الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكشفت الوزارة عن إزالة نحو 1341 حالة تعد على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، من بينها 378 حالة إزالة فورية تم التعامل معها في المهد قبل تفاقمها، و963 حالة تعديات سابقة تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها ضمن حملات مكبرة لاسترداد هيبة الدولة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي، والأجهزة الأمنية المعنية.

وواصلت لجان الإدارة المركزية لحماية الأراضي، المرور والمتابعة الميدانية، في المحافظات، حيث شملت جولات المرور الدوري محافظات: بورسعيد، المنيا، المنوفية، وبني سويف، وذلك لضمان الجاهزية القصوى والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، سير العمل وجهود المتابعة والرصد لأعمال حماية الاراضي، وتنفيذ إزالة التعديات بمركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث أكد استمرار الرقابة على مدار الساعة، لافتا إلى توجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون مع أي تقصير في حماية حقوق الأجيال القادمة في ثروة مصر الزراعية.

وأكد على تفعيل غرف العمليات لتلقي البلاغات والتحرك الفوري بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحليات، للحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية، وعدم التوقف عن ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.