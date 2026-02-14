قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حماية الرقعة الزراعية | إزالة 1300 حالة تعد خلال أسبوع بجميع المحافظات

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن تكثيف الجهود الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكشفت الوزارة عن إزالة نحو 1341 حالة تعد على مستوى محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، من بينها 378 حالة إزالة فورية تم التعامل معها في المهد قبل تفاقمها، و963 حالة تعديات سابقة تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها ضمن حملات مكبرة لاسترداد هيبة الدولة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي، والأجهزة الأمنية المعنية.

وواصلت لجان الإدارة المركزية لحماية الأراضي، المرور والمتابعة الميدانية، في المحافظات، حيث شملت جولات المرور الدوري محافظات: بورسعيد، المنيا، المنوفية، وبني سويف، وذلك لضمان الجاهزية القصوى والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، سير العمل وجهود المتابعة والرصد لأعمال حماية الاراضي، وتنفيذ إزالة التعديات بمركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث أكد استمرار الرقابة على مدار الساعة، لافتا إلى توجيهات وزير الزراعة بعدم  التهاون مع أي تقصير في حماية حقوق الأجيال القادمة في ثروة مصر الزراعية.

وأكد على تفعيل غرف العمليات لتلقي البلاغات والتحرك الفوري بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحليات، للحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية، وعدم التوقف عن ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.

الزراعة الرقعة الزراعية حالة تعدي رئيس حماية الأراضي

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

التعليم العالي

مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الإلكترونيات وجيت إن تكنولوجى لتعزيز الحوسبة الكمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اتحاد العمال: حزمة السيسي الاجتماعية ورفع الدخول دعم حقيقي للمواطن قبل رمضان

حماية الرقعة الزراعية | إزالة 1300 حالة تعد خلال أسبوع بجميع المحافظات

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

