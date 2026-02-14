الأمن يضبط عاطلا ارتكب أفعالا خادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في كشف ملابسات مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقوم بارتكاب أفعال خادشة للحياء العام أمام إحدى السيدات، في مشهد أثار موجة من الغضب والاستياء بين رواد "السوشيال ميديا".

وبالفحص والتحري، تبين للأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة في حينها، إلا أن "وحدة الرصد" بوزارة الداخلية تحركت فور انتشار المقطع، ونجحت من خلال التقنيات الحديثة في تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه "عاطل" وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وإلقاء القبض عليه في كمين محكم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، محاولاً تبرير تصرفه المشين.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في رسالة أمنية حاسمة تؤكد أن أعين القانون ترصد كافة التجاوزات التي تمس قيم المجتمع المصري وأمن المواطنين.