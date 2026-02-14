قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
الحبس 7 سنوات عقوبة قيادة سيارة والتسبب في إصابة شخص أو أكثر بعجز كلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26.. برنامج تجسس خطير يخترق أجهزة آيفون وأندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان شركة سامسونج Samsung، موعد حدثها المرتقب للكشف عن سلسلة Galaxy S26، حتى ظهرت تشكيلة الهواتف بالكامل على الإنترنت عبر تسريبات جديدة.


iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

أطلقت شركة آبل Apple، التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS برقم 26.3 للجمهور، ويختلف هذا الإصدار عن iOS 26.2 الذي حمل العديد من المزايا الجديدة، إذ يأتي iOS 26.3 بمزايا أقل نسبيا، في إطار سياسة الشركة المعتادة التي تقدم خلالها الميزات الأساسية في الإصدار الرئيسي خلال الخريف، مع إضافة تحديثات ثانوية لاحقا.


تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا

أدلى الرئيس التنفيذي لمنصة إنستجرام، آدم موسيري، بشهادته هذا الأسبوع أمام محكمة في لوس أنجلوس، في إطار دعوى تتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية لمستخدمين قصر.


كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
 حصلت شركة “ميتا”، على براءة اختراع في ديسمبر 2025 لتقنية ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة سلوك المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في حال وفاتهم، بحيث يرد على منشورات الآخرين وكأن المستخدم موجود بنفسه.


برنامج تجسس خطير يخترق هواتف آيفون وأندرويد.. هل هاتفك في خطر؟

ذكرت تقارير إعلامية أن قراصنة الإنترنت طوروا أداة تجسس متقدمة تعرف باسم ZeroDayRAT، قادرة على اختراق الهواتف الذكية العاملة بنظامي آيفون أو أندرويد بشكل كامل، ما يتيح لهم سرقة البيانات الشخصية، وتتبع المواقع، وتسجيل ضربات المفاتيح، واعتراض رموز التحقق الثنائية 2FA، إلى جانب قدرات أخرى واسعة. 


ChatGPT في خطر.. الآلاف يلغون اشتراكاتهم | ما القصة؟
 في أوائل فبراير 2026، بدأت حركة احتجاجية على الإنترنت ضد روبوت الدردشة الأشهر ChatGPT تكتسب زخما ملحوظا، لا بسبب توقف GPT-4 أو الأعطال التقنية، بل كحركة احتجاج سياسية وأخلاقية. 

حتى بدون حساب.. كيف يتتبع تيك توك تحركاتك عبر الإنترنت؟

إذا كنت من مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok، فمن المحتمل أنك على دراية بأن التطبيق يجمع كمية كبيرة من البيانات عنك. 

عاصفة جديدة تواجه "روبلوكس".. لعبة تحاكي العنف الجماعي تثير غضب العالم

أطلقت لعبة “روبلوكس” شرارة جدل جديد حول دور الألعاب الإلكترونية في التحريض على العنف، بعد الكشف عن استضافة المنصة لعبة تتيح محاكاة هجوم مسلح جماعي داخل مركز تجاري، ارتبطت بحساب شابة كندية  تدعي “جيسي فان روتسيلار” التي نفذت واحدة من أبشع حوادث إطلاق النار في كولومبيا البريطانية.

