أخبار التكنولوجيا| صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26.. برنامج تجسس خطير يخترق أجهزة آيفون وأندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان شركة سامسونج Samsung، موعد حدثها المرتقب للكشف عن سلسلة Galaxy S26، حتى ظهرت تشكيلة الهواتف بالكامل على الإنترنت عبر تسريبات جديدة.

أطلقت شركة آبل Apple، التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS برقم 26.3 للجمهور، ويختلف هذا الإصدار عن iOS 26.2 الذي حمل العديد من المزايا الجديدة، إذ يأتي iOS 26.3 بمزايا أقل نسبيا، في إطار سياسة الشركة المعتادة التي تقدم خلالها الميزات الأساسية في الإصدار الرئيسي خلال الخريف، مع إضافة تحديثات ثانوية لاحقا.

أدلى الرئيس التنفيذي لمنصة إنستجرام، آدم موسيري، بشهادته هذا الأسبوع أمام محكمة في لوس أنجلوس، في إطار دعوى تتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية لمستخدمين قصر.



كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة

حصلت شركة “ميتا”، على براءة اختراع في ديسمبر 2025 لتقنية ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة سلوك المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في حال وفاتهم، بحيث يرد على منشورات الآخرين وكأن المستخدم موجود بنفسه.

ذكرت تقارير إعلامية أن قراصنة الإنترنت طوروا أداة تجسس متقدمة تعرف باسم ZeroDayRAT، قادرة على اختراق الهواتف الذكية العاملة بنظامي آيفون أو أندرويد بشكل كامل، ما يتيح لهم سرقة البيانات الشخصية، وتتبع المواقع، وتسجيل ضربات المفاتيح، واعتراض رموز التحقق الثنائية 2FA، إلى جانب قدرات أخرى واسعة.



ChatGPT في خطر.. الآلاف يلغون اشتراكاتهم | ما القصة؟

في أوائل فبراير 2026، بدأت حركة احتجاجية على الإنترنت ضد روبوت الدردشة الأشهر ChatGPT تكتسب زخما ملحوظا، لا بسبب توقف GPT-4 أو الأعطال التقنية، بل كحركة احتجاج سياسية وأخلاقية.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok، فمن المحتمل أنك على دراية بأن التطبيق يجمع كمية كبيرة من البيانات عنك.

أطلقت لعبة “روبلوكس” شرارة جدل جديد حول دور الألعاب الإلكترونية في التحريض على العنف، بعد الكشف عن استضافة المنصة لعبة تتيح محاكاة هجوم مسلح جماعي داخل مركز تجاري، ارتبطت بحساب شابة كندية تدعي “جيسي فان روتسيلار” التي نفذت واحدة من أبشع حوادث إطلاق النار في كولومبيا البريطانية.