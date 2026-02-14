الكونفدرالية الإفريقية| صلاح محسن يقود المصري أمام زيسكو يونايتد الزامبي

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبي، في اللقاء المصيري الذي يجمع الفريقينبعد قليل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، خالد صبحي.

الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، منذر طمين، أسامة زمراوي.

الهجوم: صلاح محسن.





وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، قد انتهت بفوز المصري على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما بزامبيا.