نقيب التمريض تتفقد صدر المعمورة وتطمئن على ممرضات عناية الدرن

أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، زيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المعمورة بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من ممرضات المستشفى، ومتابعة أوضاع العمل داخل أقسام عناية الدرن، في إطار حرص النقابة على التواصل المباشر مع الفرق التمريضية ودعمهم مهنيًا وإنسانيًا.

وخلال الزيارة، تابعت نقيب التمريض الحالة الصحية لعدد من الممرضات بالقسم، واللاتي تعرضن لوعكات صحية بعد فترة من العمل المباشر مع حالات درن إيجابي وأمراض صدرية معدية، حيث خضعن للفحوصات والأشعة اللازمة، وتم التعامل مع الحالات طبيًا وإجراء التحاليل المتخصصة المطلوبة وفقًا للتوصيات الطبية.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود الإجراءات العلاجية التي خضعت لها الممرضات، والتوصيات الخاصة باستكمال الفحوصات، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الصحية الكاملة والدعم النفسي لهن خلال فترة العلاج، بما يضمن استقرار حالتهن الصحية وعودتهن إلى ممارسة عملهن بأمان.

كما حرصت نقيب التمريض على لقاء عدد من ممرضات القسم والاستماع إليهن بشأن طبيعة العمل داخل عناية الدرن، مؤكدة تقدير النقابة الكامل للجهد الذي تبذله الفرق التمريضية في أقسام الصدر، خاصة في التعامل مع الحالات الدقيقة التي تتطلب خبرة ومهنية عالية.

وأكدت أن التمريض يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المعدية، وأن طبيعة العمل في أقسام الصدر والدرن تعكس حجم المسؤولية التي يتحملها أعضاء الفريق التمريضي يوميًا، مشيرة إلى أن النقابة حريصة على دعم أبنائها ومساندتهم صحيًا ومهنيًا.

واختتمت نقيب التمريض زيارتها بالتأكيد على استمرار التواصل لمتابعة الحالة الصحية للممرضات، في إطار الاهتمام الدائم بصحة وسلامة أعضاء الفريق التمريضي.