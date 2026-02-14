قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
أخبار البلد

نقيب التمريض تتفقد صدر المعمورة وتطمئن على ممرضات عناية الدرن

من زيارة نقيب التمريض لمستشفى صدر المعمورة
من زيارة نقيب التمريض لمستشفى صدر المعمورة
الديب أبوعلي

أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، زيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المعمورة بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من ممرضات المستشفى، ومتابعة أوضاع العمل داخل أقسام عناية الدرن، في إطار حرص النقابة على التواصل المباشر مع الفرق التمريضية ودعمهم مهنيًا وإنسانيًا.

وخلال الزيارة، تابعت نقيب التمريض الحالة الصحية لعدد من الممرضات بالقسم، واللاتي تعرضن لوعكات صحية بعد فترة من العمل المباشر مع حالات درن إيجابي وأمراض صدرية معدية، حيث خضعن للفحوصات والأشعة اللازمة، وتم التعامل مع الحالات طبيًا وإجراء التحاليل المتخصصة المطلوبة وفقًا للتوصيات الطبية.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود الإجراءات العلاجية التي خضعت لها الممرضات، والتوصيات الخاصة باستكمال الفحوصات، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الصحية الكاملة والدعم النفسي لهن خلال فترة العلاج، بما يضمن استقرار حالتهن الصحية وعودتهن إلى ممارسة عملهن بأمان.

كما حرصت نقيب التمريض على لقاء عدد من ممرضات القسم والاستماع إليهن بشأن طبيعة العمل داخل عناية الدرن، مؤكدة تقدير النقابة الكامل للجهد الذي تبذله الفرق التمريضية في أقسام الصدر، خاصة في التعامل مع الحالات الدقيقة التي تتطلب خبرة ومهنية عالية.

وأكدت أن التمريض يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض المعدية، وأن طبيعة العمل في أقسام الصدر والدرن تعكس حجم المسؤولية التي يتحملها أعضاء الفريق التمريضي يوميًا، مشيرة إلى أن النقابة حريصة على دعم أبنائها ومساندتهم صحيًا ومهنيًا.

واختتمت نقيب التمريض زيارتها بالتأكيد على استمرار التواصل لمتابعة الحالة الصحية للممرضات، في إطار الاهتمام الدائم بصحة وسلامة أعضاء الفريق التمريضي.

