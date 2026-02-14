أحمد موسى: Airbus A350-900 فاخرة ومريحة وانضمامها لمصر للطيران نقلة مهمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طائرة طراز Airbus A350-900 فاخرة ومصر متعاقدة على 16 طائرة منها ".

وأضاف :" مقاعد الطائرة من طراز Airbus A350-900 مريحة جدا وبها حوالي 30 كرسي في درجة رجال الأعمال و300 كرسي في الدرجة الاقتصادية ".

وأكمل :" رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية داخل الطائرة الجديدية وانضمام هذه الطائرة لأسطول مصر للطيران نقلة مهمة للغاية ".

وتابع :" منظومة الطيران المصرية جزء من منظومة قوة مصر الناعمة وهذه الطائرة تسمح لأسطول مصر للطيران بتنفيذ رحلات طويلة ".