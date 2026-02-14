أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح المرحلة الأولى من مول بيرميلان في الشيخ زايد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن أمام حدث كبير للغاية وتم افتتاح كارفور داخل مول بيرميلان الذي يعد أكبر مول تجاري في الشيخ زايد .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مول بيرميلان عصري ومتطور ومش موجود زيه في مصر وتم إنشاؤه وفق أحدث مستويات التقنيات الحديثة ".



وأكمل أحمد موسى :" أسماء كبيرة وشركات عالمية حصلت على أماكن داخل مول برميلان في الشيخ زايد وسيكون براند متميز في الشيخ زايد وأكتوبر ".

وتابع :" خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح باقي محال الماركات العالمية داخل مول برميلان وهو مول ضخم وبه كافة العلامات التجارية الشهيرة ".