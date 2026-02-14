كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره برايتون، بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف ليفربول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة 41؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من كركيز ليحولها في الشباك.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كركيز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، ألكسيس ماك إليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، كييزا.

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره سندرلاند، بهدف نظيف، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي.