قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليفربول يحسم قراره النهائي بشأن بيع محمد صلاح.. هل حان موعد الرحيل؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

حسم نادي ليفربول موقفه النهائي بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، في ظل الجدل المستمر حول مصير اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يخوض موسمه الثامن رفقة النادي الإنجليزي، والذي شهد متغيرات كثيرة بدءً من عدم الاعتماد عليه أساسيا من قبل مدربه الهولندي أرني سلوت وتصريحاته الإعلامية التي سببت أزمة ضخمة قبل رحيل اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

كما أن صلاح يعاني من مشكلة تهديفية أمام المرمى إذ لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة للغاية لذلك أصبح الحديث عن رحيله كثيرا في تلك الآونة.

ليفربول يقرر بيع محمد صلاح

بحسب موقع "fichajes" فإن نادي ليفربول قرر بيع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي 2027-2026.

واتخذ النادي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق في حقبة ما بعد محمد صلاح، كما أن النادي يخشى رحيل اللاعب مجانا بعد نهاية عقده الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني، أن إدارة ليفربول تفضل انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لما يمكن أن يحققه النادي من عائد مالي كبير يعوض جزءا من النفقات الضخمة التي تكبدها في سوق الانتقالات الأخير بالإضافة إلى التوفير في راتب النجم المصري الكبير.

جدير بالذكر أن صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

في سياق متصل، علق ديتمار هامان، أسطورة نادي ليفربول، على إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل انخفاض مستوى الدولي المصري مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

وفي تصريحات نقلها موقع "ليفربول دوت كوم"، يرى هامان، أن محمد صلاح سيرفض الانتقال إلى الدوري السعودي ويفضل البقاء في أوروبا، موضحًا أن الدوري الإيطالي سيكون وجهة مناسبة للنجم المصري.

وقال هامان في تصريحاته عن محمد صلاح: "مستقبل صلاح يعتمد على ما إذا كان ليفربول سيطلب رسوم انتقال، بالإضافة إلى راتبه، لكن الإيطاليين يقدرون اللاعبين المخضرمين أكثر مما نقدرهم في ألمانيا، وربما في إنجلترا أيضاً".

وأضاف: "إذا نظرت إلى إنتر، أو إلى أندية أخرى، ستجد أن لديهم مدربين أكبر سنًا من نظرائهم في بلدان أخرى، كما أن لديهم لاعبين مميزين، كما هو الحال في إنتر، وبالطبع، سبق له العمل مع روما، لذا فهو يمتلك خبرة سابقة هناك''.

وأوضح: "ربما لديه طموحات لم ينجزها في الدوري الإيطالي وهناك أندية رائعة، إذا نظرنا إلى روما، سنجد أنهم لم يكونوا بارزين في السنوات الأخيرة، يا لها من قصة رائعة لو عاد إلى روما''.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ليفربول رحيل محمد صلاح موعد رحيل محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

فرص عمل

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة | مستند

قدماء المصريين جسّدوا ترنيمات الحب

خبير آثار: قدماء المصريين جسّدوا الحب بمنحوتات وبرديات قبل الفالنتين| صور

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد