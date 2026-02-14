ليفربول يحسم قراره النهائي بشأن بيع محمد صلاح.. هل حان موعد الرحيل؟

حسم نادي ليفربول موقفه النهائي بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، في ظل الجدل المستمر حول مصير اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يخوض موسمه الثامن رفقة النادي الإنجليزي، والذي شهد متغيرات كثيرة بدءً من عدم الاعتماد عليه أساسيا من قبل مدربه الهولندي أرني سلوت وتصريحاته الإعلامية التي سببت أزمة ضخمة قبل رحيل اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

كما أن صلاح يعاني من مشكلة تهديفية أمام المرمى إذ لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة للغاية لذلك أصبح الحديث عن رحيله كثيرا في تلك الآونة.

ليفربول يقرر بيع محمد صلاح

بحسب موقع "fichajes" فإن نادي ليفربول قرر بيع محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي 2027-2026.

واتخذ النادي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق في حقبة ما بعد محمد صلاح، كما أن النادي يخشى رحيل اللاعب مجانا بعد نهاية عقده الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني، أن إدارة ليفربول تفضل انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لما يمكن أن يحققه النادي من عائد مالي كبير يعوض جزءا من النفقات الضخمة التي تكبدها في سوق الانتقالات الأخير بالإضافة إلى التوفير في راتب النجم المصري الكبير.

جدير بالذكر أن صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

في سياق متصل، علق ديتمار هامان، أسطورة نادي ليفربول، على إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل انخفاض مستوى الدولي المصري مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

وفي تصريحات نقلها موقع "ليفربول دوت كوم"، يرى هامان، أن محمد صلاح سيرفض الانتقال إلى الدوري السعودي ويفضل البقاء في أوروبا، موضحًا أن الدوري الإيطالي سيكون وجهة مناسبة للنجم المصري.

وقال هامان في تصريحاته عن محمد صلاح: "مستقبل صلاح يعتمد على ما إذا كان ليفربول سيطلب رسوم انتقال، بالإضافة إلى راتبه، لكن الإيطاليين يقدرون اللاعبين المخضرمين أكثر مما نقدرهم في ألمانيا، وربما في إنجلترا أيضاً".

وأضاف: "إذا نظرت إلى إنتر، أو إلى أندية أخرى، ستجد أن لديهم مدربين أكبر سنًا من نظرائهم في بلدان أخرى، كما أن لديهم لاعبين مميزين، كما هو الحال في إنتر، وبالطبع، سبق له العمل مع روما، لذا فهو يمتلك خبرة سابقة هناك''.

وأوضح: "ربما لديه طموحات لم ينجزها في الدوري الإيطالي وهناك أندية رائعة، إذا نظرنا إلى روما، سنجد أنهم لم يكونوا بارزين في السنوات الأخيرة، يا لها من قصة رائعة لو عاد إلى روما''.