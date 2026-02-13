قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف.. سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا
عالم بالأوقاف: الله شرف الأمة إكراما للنبي وخصها بـ5 كرامات فى رمضان
خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية للمتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص في بنها
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على مواجهة الريدز غدا السبت أمام برايتون فى إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض فريق ليفربول مباراته أمام نظيره فريق برايتون مساء غد السبت بملعب أنفيلد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي : من المستحيل الفوز بالدوري عندما نعاني من توازن ضعيف في الكرات الثابتة. الخيارات محدودة حاليًا.

أضاف سلوت: آخر ما نحتاجه هو المزيد من الإصابات. سأجتمع مع الطاقم الطبي لاتخاذ أفضل قرار، وسيظل واتارو إندو غائبًا لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سندرلاند الماضية.

وعن مشاركة محمد صلاح في مباراة الغد قال: إذا كان خصمنا غدًا مختلفًا ستكون خياراتي مختلفة.

وعن خسارة ليفربول امام مانشستر سيتي قال : قمنا بالضغط داخل منطقة جزاء السيتي لتسجيل الهدف الثاني، وكان كوناتي في صراع مع بروبي، لكنه نجح في التدخل وتمرير الكرة، ثم سجل. هذه هي الفوارق البسيطة التي تصنع الفارق بين الفوز والخسارة".

محمد صلاح ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي برايتون آرني سلوت

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

الشيخ ماهر المعقلى

ماهر المعيقلي: تقوى الله سبيل السلامة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة

وزارة الأوقاف

صرف 500 كيلو من لحوم الصكوك لدعم الأولى بالرعاية بالقليوبية خلال رمضان

دعاء آخر جمعة من شعبان

آخر جمعة من شعبان.. دعاء لوداع الشهر واستقبال رمضان

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

