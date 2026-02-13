هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب

علق الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على مواجهة الريدز غدا السبت أمام برايتون فى إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض فريق ليفربول مباراته أمام نظيره فريق برايتون مساء غد السبت بملعب أنفيلد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي : من المستحيل الفوز بالدوري عندما نعاني من توازن ضعيف في الكرات الثابتة. الخيارات محدودة حاليًا.

أضاف سلوت: آخر ما نحتاجه هو المزيد من الإصابات. سأجتمع مع الطاقم الطبي لاتخاذ أفضل قرار، وسيظل واتارو إندو غائبًا لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سندرلاند الماضية.

وعن مشاركة محمد صلاح في مباراة الغد قال: إذا كان خصمنا غدًا مختلفًا ستكون خياراتي مختلفة.

وعن خسارة ليفربول امام مانشستر سيتي قال : قمنا بالضغط داخل منطقة جزاء السيتي لتسجيل الهدف الثاني، وكان كوناتي في صراع مع بروبي، لكنه نجح في التدخل وتمرير الكرة، ثم سجل. هذه هي الفوارق البسيطة التي تصنع الفارق بين الفوز والخسارة".