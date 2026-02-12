محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا بعد صناعة هدف ليفربول ضد سندرلاند

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار مهم على حساب سندرلاند بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز برأسية قوية في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، ليؤكد النجم المصري تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة.

واعتمد المدرب الهولندي آرني سلوت على محمد صلاح في التشكيل الأساسي منذ الدقيقة الأولى، ولم يقم باستبداله طوال اللقاء، في إشارة واضحة لثقته الكبيرة في قدرات اللاعب ودوره الأساسي داخل الفريق.



إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، بعدما وصل إلى الأسيست رقم 92 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد

وصعد محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، كما تعادل مع الإسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق.



جيجز يتصدر قائمة الأكثر صناعة

ويظل الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما صنع 162 تمريرة حاسمة طوال مسيرته في البطولة.

ومنذ بداية الموسم الماضي، وصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 57 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 33 هدفًا وصنع 24 هدفًا خلال 56 مباراة، ليؤكد استمراره ضمن أفضل نجوم العالم من حيث التأثير الهجومي.



رقم قياسي مع نادٍ واحد وتفوق على مبابي

كما ارتفع رصيد صلاح إلى 280 مساهمة تهديفية في البريميرليج مع ليفربول، ليصبح أكثر لاعب تحقيقًا للمساهمات مع نادٍ واحد في تاريخ البطولة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تفوق النجم المصري على الفرنسي كيليان مبابي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف خارج ملعبهم في الدوريات الخمس الكبرى منذ بداية الموسم الماضي بـ32 مساهمة، بفارق مساهمة واحدة فقط عن مبابي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر، ليظل الفريق بعيدًا عن مراكز المقدمة في المسابقة.