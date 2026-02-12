قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

شهد برومو حلقة الفنانة لقاء الخميسي مع خالد فرج، التي لم تُعرض بعد، لحظات إنسانية مؤثرة جمعتها بزوجها الكابتن محمد عبد المنصف، عقب التصريحات الصادمة التي كشفت عنها خلال اللقاء.

محمد عبد المنصف 

وخلال الحلقة، ظهر محمد عبد المنصف في مداخلة هاتفية وجه خلالها رسالة خاصة لزوجته الفنانة لقاء الخميسي، قائلاً: "أنا بحبك وربنا يخليكي ليا ولولادنا"، في لقطة مؤثرة. 

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي كسرت حاجز الصمت، وعلقت، على أزمتها الأخيرة التي واجهتها بعد زواج حارس المرمى محمد عبد المنصف من إيمان الزيدي، مؤكدة أن الواقعة شكلت صدمة كبيرة لها على الصعيدين الإنساني والأسري.

وقالت الخميسي خلال لقاءها في برنامج Mirror: إحنا كنا ناس مستورين، قافلين علي نفسنا، محدش يعرف عننا حاجة، والستر اتشال في لحظة بسبب جواز عشان يعلمنا درس" مؤكدة أن تداول خبر الزواج بهذه الطريقة وضع الأسرة تحت ضغط نفسي كبير، وفتح أبوابًا من التأويلات والشائعات.

وأضافت: "لا كنت شايفة ولا سامعة ولا حاسة بأي حاجة غير أن أنا خدت قلم على وشي، الطرف الآخر فاكر أنه هيخرب بيتي، لكن أنا مش بخرب بيتي.. الكرامة مبتتسكرش لما بتحافظ على بيتك وعيالك ومستقبل عيالك".

تعليق عبد المنصف على أزمته الأسرية الأخيرة

على الجانب الآخر كان محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، قد علق على أزمته الأسرية الأخيرة مع زوجته الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على شاشة mbc مصر: “مكنتش مختفي كنت مشغول في تمرينات وماتشات، بحترم كل عيلتي وحياتي الخاصة مش بحب أتكلم عنها، سمعت كلام كتير عني الفترة الأخيرة ولكني كنت مهتم بشغلي فقط”.

وتابع: “اتقال عني خاين لكن الناس مش فاهمة الموضوع، ومحدش عارف الكواليس، والحمد لله الأمور عدت على خير وخرجت من القصة بإني اتعلمت إزاي أحافظ على الأسرة”.

وعلّقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة مع زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة تموج بين الفرح والحزن، وكل إنسان معرض للخطأ أحيانًا.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.

محمد عبد المنصف لقاء الخميسي نجوم الفن

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

