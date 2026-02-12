قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
رنا عصمت

التوقف المفاجئ عن الكافيين في رمضان قد يؤدي إلى أعراض انسحاب مثل الصداع والتعب والصداع  و صعوبة التركيز،  ولحسن الحظ، تكون هذه الأعراض عادة خفيفة ومؤقتة، وتختفي خلال بضعة أيام.

ولتجنب أعراض الانسحاب، يُنصح من الآن بتقليل استهلاك الكافيين بشكل تدريجي، وذلك من خلال الخطوات التالية وفقا لموقع tuasaude.

كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

 

1-ابدأ بتقليل كوب واحد من القهوة يوميًا، أو اختر حجمًا أصغر من المعتاد.

2-استبدل القهوة العادية بـ القهوة منزوعة الكافيين خلال واحدة أو أكثر من فترات شربك اليومية.

3-احرص على تناول الكافيين مع وجبة خفيفة؛ فوجود الطعام يُبطئ امتصاص الكافيين في الجسم.

4-إذا كنت تفضل المشروبات الساخنة كجزء من روتينك اليومي، ففكّر في بدائل مثل: القهوة منزوعة الكافيين، أو شاي الأعشاب، أو عصير التفاح الساخن، أو الشوكولاتة الساخنة.

قبل رمضان كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق الكافيين فى رمضان بدون صداع كيف تقلل الكافيين فى رمضان التوقف المفاجئ عن الكافيين في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد