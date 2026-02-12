قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

التوقف المفاجئ عن الكافيين في رمضان قد يؤدي إلى أعراض انسحاب مثل الصداع والتعب والصداع و صعوبة التركيز، ولحسن الحظ، تكون هذه الأعراض عادة خفيفة ومؤقتة، وتختفي خلال بضعة أيام.

ولتجنب أعراض الانسحاب، يُنصح من الآن بتقليل استهلاك الكافيين بشكل تدريجي، وذلك من خلال الخطوات التالية وفقا لموقع tuasaude.

كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

1-ابدأ بتقليل كوب واحد من القهوة يوميًا، أو اختر حجمًا أصغر من المعتاد.

2-استبدل القهوة العادية بـ القهوة منزوعة الكافيين خلال واحدة أو أكثر من فترات شربك اليومية.

3-احرص على تناول الكافيين مع وجبة خفيفة؛ فوجود الطعام يُبطئ امتصاص الكافيين في الجسم.

4-إذا كنت تفضل المشروبات الساخنة كجزء من روتينك اليومي، ففكّر في بدائل مثل: القهوة منزوعة الكافيين، أو شاي الأعشاب، أو عصير التفاح الساخن، أو الشوكولاتة الساخنة.