زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

أصبح زيت بذور العنب، خيارا شائعا كبديل لأنواع الزيوت الأخرى، ويحتوي على فيتامين ه (vitamin E) وبعض الأحماض الدهنية التي قد تساهم في دعم نمط حياة صحي ومتوازن.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من فوائد زيت بذور العنب وفقا لموقع هيلثى لاين..

فوائد زيت بذور العنب..

1) تقليل الالتهاب وتحسين مقاومة الإنسولين:

تناول زيت بذور العنب قد يساهم في تحسين مؤشرات الالتهاب في الجسم وتقليل مقاومة الانسلوين.

2) تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

يتميز زيت بذور العنب بارتفاع محتواه من فيتامين هـ، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد على تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. وقد يساهم ذلك في الوقاية من وبعض أنواع أمراض القلب لسرطان.

كما أن استبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بأخرى تحتوي على دهون متعددة غير مشبعة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3) تقليل تكوّن الجلطات الدموية:

زيت بذور العنب قد يساهم في خفض تكدس الصفائح الدموية، مما يقلل من احتمالية تكوّن الجلطات.

4) ترطيب البشرة:

يُستخدم زيت بذور العنب على نطاق واسع في العناية بالبشرة، خاصةً بشرة الوجه. وبفضل محتواه المرتفع من فيتامين هـ، قد يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية.