بالأبيض والأسود.. دارين حداد تخطف الأضواء

شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

دارين حداد

وظهرت دارين حداد في الصورة بـ إطلالة متميزة بالابيض والاسود نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلها معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد تصدّرت الفنانة دارين حداد مؤشرات البحث على موقع «جوجل» ، عقب احتفالها بزفافها مساء أمس في أجواء هادئة وبعيدًا عن الأضواء.

وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة، واقتصر على حضور عدد من الأصدقاء والمقرّبين، حيث فضّلت دارين الاحتفال بهذه المناسبة بشكل بسيط وخاص، دون تغطية إعلامية أو ظهور لافت.

لاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تهنئتها وتمنّي السعادة لها، ما ساهم في تصدّر اسمها قوائم البحث والتريند.

يُذكر أن دارين حداد تحرص دائمًا على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، مكتفية بمشاركة جمهورها بأعمالها الفنية فقط.