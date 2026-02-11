هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص حول صحة تعجيل فدية الفطر لأخته المريضة بمرض مزمن ويصعب عليها الصيام، حيث نصحها الطبيب بالفطر، وكذلك بالنسبة لقريب محتاج، مؤكدًا أن الحكم الفقهي يعتمد أولًا على نوع المرض وقدرة الشخص على الصيام.

حكم تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك نوعين من المرض: النوع الأول مرض مزمن لا يُتوقع الشفاء منه، والشخص لا يستطيع معه الصيام مطلقًا، ففي هذه الحالة يجب عليه إخراج فدية عن كل يوم إفطار، ويكون ذلك طبيعيًا وواجبًا عليه.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء "أما النوع الثاني فهو مرض عارض أو بسيط يرجى منه الشفاء، والشخص في المستقبل سيكون قادرًا على الصيام، فالفطر هنا لا يستلزم إخراج فدية، بل يكتفي بالقضاء عندما يستطيع".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تعجيل فدية الفطر قبل حلول شهر رمضان لا يجوز، لأن سبب الفدية – وهو عدم القدرة على الصيام خلال رمضان – لم يأت بعد، فالفدية نفسها مرتبطة بوقت الصيام، ويجوز إخراجها فقط عندما يبدأ رمضان، سواء يوميًا أو جمعًا لشهر كامل وفق ما يراه الشخص.

وأكد أمين الفتوى أن الفقهاء، خصوصًا في المذهب الحنفي، يجيزون إخراج فدية الشهر كامل مرة واحدة في بداية رمضان، ولا مانع من تقسيمها أسبوعيًا أو يوميًا بحسب القدرة، مضيفًا أن الفدية يمكن أيضًا دفعها على أقساط إذا كان مبلغها كبيرًا أو الدخل قليلًا، فلا يشترط دفعها كلها دفعة واحدة خلال الشهر.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الهدف من الفدية هو تحقيق التكافل الاجتماعي وإطعام المساكين، موضحًا أن كل مريض مزمن أو كبير في السن لا يستطيع الصيام يجب عليه إخراج فدية عن كل يوم، بينما المرض العارض يستوجب القضاء فقط عند القدرة، مشيرًا إلى أن التقدير الدقيق يكون حسب رأي الطبيب وحسب الحالة الفردية للمريض.