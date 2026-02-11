قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص حول صحة تعجيل فدية الفطر لأخته المريضة بمرض مزمن ويصعب عليها الصيام، حيث نصحها الطبيب بالفطر، وكذلك بالنسبة لقريب محتاج، مؤكدًا أن الحكم الفقهي يعتمد أولًا على نوع المرض وقدرة الشخص على الصيام.

حكم تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك نوعين من المرض: النوع الأول مرض مزمن لا يُتوقع الشفاء منه، والشخص لا يستطيع معه الصيام مطلقًا، ففي هذه الحالة يجب عليه إخراج فدية عن كل يوم إفطار، ويكون ذلك طبيعيًا وواجبًا عليه. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء "أما النوع الثاني فهو مرض عارض أو بسيط يرجى منه الشفاء، والشخص في المستقبل سيكون قادرًا على الصيام، فالفطر هنا لا يستلزم إخراج فدية، بل يكتفي بالقضاء عندما يستطيع".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تعجيل فدية الفطر قبل حلول شهر رمضان لا يجوز، لأن سبب الفدية – وهو عدم القدرة على الصيام خلال رمضان – لم يأت بعد، فالفدية نفسها مرتبطة بوقت الصيام، ويجوز إخراجها فقط عندما يبدأ رمضان، سواء يوميًا أو جمعًا لشهر كامل وفق ما يراه الشخص.

وأكد أمين الفتوى أن الفقهاء، خصوصًا في المذهب الحنفي، يجيزون إخراج فدية الشهر كامل مرة واحدة في بداية رمضان، ولا مانع من تقسيمها أسبوعيًا أو يوميًا بحسب القدرة، مضيفًا أن الفدية يمكن أيضًا دفعها على أقساط إذا كان مبلغها كبيرًا أو الدخل قليلًا، فلا يشترط دفعها كلها دفعة واحدة خلال الشهر.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الهدف من الفدية هو تحقيق التكافل الاجتماعي وإطعام المساكين، موضحًا أن كل مريض مزمن أو كبير في السن لا يستطيع الصيام يجب عليه إخراج فدية عن كل يوم، بينما المرض العارض يستوجب القضاء فقط عند القدرة، مشيرًا إلى أن التقدير الدقيق يكون حسب رأي الطبيب وحسب الحالة الفردية للمريض.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

م حازم ضحية فيصل

عايزة ابني قلبي ونور عيني.. أم حازم ضحية فيصل تنهار على الهواء

حازم حمدان الضحية

والدة ضحية جلسة الصلح بفيصل: حق ابني لازم يرجع وأثق في القضاء

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

