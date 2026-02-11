قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

كشفت دار الإفتاء، عن حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين، مؤكدة أنه يجوز شرعًا هبة ثواب الصدقة للوالدين أو أحدهما بعد موتهما؛ فقد أوجب اللهُ تعالى بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضعَ كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23-24].

حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أن من بر الوالدين أن يتصدق ويهب ثواب الصدقة لهما، لا سيما إذا كانت صدقة جارية، فإن ذلك يصل إليهما.

حكم الصيام بدلا عن الوالدين بعد موتهما

وفي سياق آخر، بيّنت دار الإفتاء أن الصيام عن المتوفى له حالات مختلفة يترتب عليها اختلاف الحكم، مشيرة إلى أن قضاء الصيام عنه جائز في بعض الصور، وفقًا لما ورد في السنة النبوية وأقوال جمهور الفقهاء، مع بيان الضوابط الشرعية لكل حالة.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الصيام بدلا عن الميت فيه 3 أقوال:

  1. الأول: لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام. 
  2. والثاني: يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت.
  3. ومن العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.

حكم إهداء ثواب الصيام إلى الأموات

وفي سياق آخر، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها. 

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى عبير موقعها الرسمي، أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

وتابعت دار الإفتاء حول كيفية إهداء الثواب إلى الأحياء، بأن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.

واستدلت دار الإفتاء في حكمها على إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء بما قاله الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو صلَّى، أو تصدَّق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة].

دار الإفتاء

