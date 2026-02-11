قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
ديني

متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. الإفتاء تجيب

عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء أن المسلم إذا بلغ من الكبر عتيًّا ولم يعد قادرًا على الصيام، أو كان الصوم يسبب له مشقة بالغة أو ضررًا صحيًا وقد أشار عليه الطبيب بتركه، وكان في الوقت نفسه يمر بضيق مادي نتيجة تعطل العمل، خاصة ممن يعتمدون على الأجر اليومي في تحصيل قوتهم، بحيث يصبح إخراج الفدية أمرًا شاقًا عليه أو عبئًا يتجاوز احتياجاته الأساسية، فإن الفدية تسقط عنه في هذه الحالة ولا يجب عليه إخراجها؛ لأنها إنما تجب على من كان قادرًا ميسور الحال، لا على من عجز وضاق به الحال.

وبيّنت الدار أن الفقهاء اختلفوا في حكم الفدية على الشيخ الكبير والمرأة المسنة إذا عجزا عن الصيام؛ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة، وهو أحد القولين عند الشافعية، إلى وجوب الفدية عليهما، بينما رأى المالكية أنها مستحبة وليست واجبة.

وأكدت دار الإفتاء أن التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة، فمن لم يستطع سقط عنه التكليف، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

وأضافت أن القول بوجوب الفدية مقيد بحالة القدرة على إخراجها، فإذا تعذر ذلك بسبب الفقر أو الإعسار فإنها تسقط عنه ولا تلزمه، وعليه أن يكثر من الاستغفار، وهو ما قرره الفقهاء في كتبهم.

هل أعددت نفسك لشهر رمضان ؟ 
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العد التنازلي قد بدأ لاستقبال «طائرة المغفرة والعفو والجود والإحسان» من الله عز وجل، مشيرًا إلى أن أيامًا وساعات قليلة تفصلنا عن إقلاع رحلة العفو والغفران، رحلة القرآن، رحلة الجود والإحسان من الله الواحد المنان، لافتًا إلى أن من الناس من يلحق بهذه الرحلة، ومنهم من يتخلف عنها، متسائلًا بصدق: هل سنكون من شهود رمضان أم من أهل رمضان؟ داعيًا الله أن يبلغنا الشهر الكريم ويحفظنا وأحبابنا من كل سوء.


وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المساحة الزمنية بيننا وبين شهر رمضان أصبحت ضيقة جدًا، وهو ما يفرض على كل إنسان أن يسأل نفسه: ماذا أعددت لرمضان؟ هل جهزت حقيبتك؟ هل أعددت أهبتك؟ هل تهيأت لهذه الرحلة العظيمة؟ أم ما زلت مشغولًا بملاهي الحياة التي تُلهي عن الله سبحانه وتعالى؟ مؤكدًا أن الاستعداد لرمضان لا يحتمل التأجيل، بل يحتاج إلى سرعة وحسم في القرار والعمل.

فدية الصيام دار الإفتاء كبار السن المرض المزمن

