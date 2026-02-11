عقب أدائه لليمين الدستورية.. قنصوة: أقدر ثقة الرئيس السيسي وللجامعات دور حيوي في المجتمع

أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن فخامة الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الرئيس أكد على الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية تحقيق الجودة وتنمية الجدارات بوصفها أحد الأهداف الأساسية لمنظومة التعليم العالي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات للتجاوب مع احتياجات سوق العمل .

كما أشار الدكتور قنصوه إلى تأكيد الرئيس على أهمية دور الجامعات والبحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية وضرورة مواصلة تطويرها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة أداء الجامعات المصرية؛ بما يعزز من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير حرصه على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، ودعم البحث العلمي والابتكار وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع، فضلًا عن التوسع في البرامج البينية والتكنولوجية التي تواكب متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور قنصوه إلى أهمية التكامل والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية؛ لتحقيق أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار رؤية مصر 2030، وبما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

هذا، وتقدمت قيادات الوزارة بخالص التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه بمناسبة توليه مهام منصبه، معربين عن كامل دعمهم وتعاونهم لضمان استكمال خطط تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز أداء كافة الجامعات والمراكز البحثية بما يخدم أهداف الدولة التنموية.