جامعة الإسكندرية تهنئ قنصوة بتوليه وزارة التعليم العالي

تتقدم جامعة الإسكندرية، قيادةً وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، بخالص التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بمناسبة صدور قرار القيادة السياسية باختياره وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في كفاءته العلمية والإدارية وخبراته الوطنية الممتدة.

يُعد الدكتور عبد العزيز قنصوة أحد أبرز القيادات الأكاديمية والتنفيذية في مصر، حيث يتمتع بخبرة واسعة في ربط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. وقد قاد خلال فترة رئاسته لجامعة الإسكندرية جهودًا موسعة لتدويل الجامعة، من خلال إبرام أكثر من مائة برنامج ودرجة مزدوجة ومشتركة مع جامعات عالمية مرموقة في مختلف التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والإنسانية.

كما أشرف على التوسع في الفروع الدولية لجامعة الإسكندرية، شملت فرع أبوظبي، وفرع ماليزيا المقرر افتتاحه في خريف عام 2026، إلى جانب التوسع المخطط له في كلٍ من المملكة العربية السعودية واليونان، فضلاً عن إعادة هيكلة فرعي تشاد وجنوب السودان، بما يسهم في تحويلهما إلى مراكز إقليمية للتعليم العالي في إفريقيا.

وشهدت جامعة الإسكندرية خلال فترة رئاسته تطورًا ملحوظًا في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والتوسع في البرامج الدراسية الدولية والبينية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية، إلى جانب دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، بما أسهم في تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا.

كما أسهم الدكتور عبد العزيز قنصوة في إنشاء «التكنولوجي بارك» بجامعة الإسكندرية، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية إلى قيمة مضافة للاقتصاد القائم على المعرفة، مع دعم توجهات التحول الأخضر في الصناعة وتطبيقات الاقتصاد الأزرق، إلى جانب قيادته لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية وتطوير نماذج التعليم الدولي داخل مصر.

وتُعرب جامعة الإسكندرية عن فخرها بهذه الثقة المستحقة، متمنية له دوام التوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجديدة، ومواصلة مسيرته المتميزة في خدمة الوطن وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.