إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
تحقيقات وملفات

ثمن الحلويات كان حياة إنسان.. تفاصيل صادمة في حادث دهس بمدينة نصر| وشهود عيان يروون التفاصيل

ياسمين القصاص

شهدت منطقة مدينة نصر مساء أمس واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقي شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة تقودها سيدة، في حادث أثار حالة من الغضب والحزن بين شهود العيان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والضحية هو أحمد شعبان، 31 عاما، يعمل بأحد فروع محل الحلويات الشهير «سوق السعادة»، والذي خرج سعيا لتحصيل ثمن بضاعة، فعاد جثة هامدة.

ووفقا لما رواه شهود عيان، بدأت تفاصيل الواقعة عندما حضرت سيدة إلى المحل وقامت بشراء كميات كبيرة من الحلويات والمكسرات والشيكولاتة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 ألف جنيه. وبعد أن تسلمت المشتريات، غافلت العاملين بالمحل، واستقلت سيارتها محاولة المغادرة دون سداد المبلغ المستحق.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو الماجد، شاهد عيان: "الست كانت لسه خارجة من المحل وركبت عربيتها بسرعة، وأحمد جري وراها علشان يقول لها تدفع الحساب، وكان بيحاول يوقفها بس من غير أي عنف، مجرد إنه يخبط على العربية ويطلب حق المحل. فجأة دوست بنزين بطريقة جنونية، والعربية اندفعت لقدام، وأحمد وقع قدامها، لكنها ما وقفتش".

وأضاف أبو الماجد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "دهسته وكملت طريقها كأن مفيش بني آدم تحت العجل.. المنظر كان صعب جدا، وكل اللي حوالينا كانوا بيصرخوا ومش مصدقين اللي حصل".

وأكد أن الشاب سقط أسفل عجلات السيارة مباشرة، ولم تمهله السرعة فرصة للنجاة، مؤكدا أن السيدة لاذت بالفرار من موقع الحادث دون أن تتوقف أو تحاول إسعافه، تاركة خلفها مشهدا مأساويا لا ينسى.

وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة والسيارة المستخدمة. 

وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان وتتبع خط سير الهروب، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما.

والجدير بالذكر، أن بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة والسيارة المستخدمة في الحادث. وبمواجهتها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل جثمان الشاب أحمد شعبان إلى المشرحة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ناقد رياضي: الأهلي هيكسب الإسماعيلي سكور النهاردة وكامويش هيسجل أول أهدافه

صدمة.. مهاجم إسبانيا يغيب عن كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في الركبة

الأهلي يعرض 900 ألف دولار على أشرف داري للرحيل

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

