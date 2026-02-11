ثمن الحلويات كان حياة إنسان.. تفاصيل صادمة في حادث دهس بمدينة نصر| وشهود عيان يروون التفاصيل

شهدت منطقة مدينة نصر مساء أمس واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما لقي شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة تقودها سيدة، في حادث أثار حالة من الغضب والحزن بين شهود العيان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

والضحية هو أحمد شعبان، 31 عاما، يعمل بأحد فروع محل الحلويات الشهير «سوق السعادة»، والذي خرج سعيا لتحصيل ثمن بضاعة، فعاد جثة هامدة.

ووفقا لما رواه شهود عيان، بدأت تفاصيل الواقعة عندما حضرت سيدة إلى المحل وقامت بشراء كميات كبيرة من الحلويات والمكسرات والشيكولاتة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 ألف جنيه. وبعد أن تسلمت المشتريات، غافلت العاملين بالمحل، واستقلت سيارتها محاولة المغادرة دون سداد المبلغ المستحق.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو الماجد، شاهد عيان: "الست كانت لسه خارجة من المحل وركبت عربيتها بسرعة، وأحمد جري وراها علشان يقول لها تدفع الحساب، وكان بيحاول يوقفها بس من غير أي عنف، مجرد إنه يخبط على العربية ويطلب حق المحل. فجأة دوست بنزين بطريقة جنونية، والعربية اندفعت لقدام، وأحمد وقع قدامها، لكنها ما وقفتش".

وأضاف أبو الماجد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "دهسته وكملت طريقها كأن مفيش بني آدم تحت العجل.. المنظر كان صعب جدا، وكل اللي حوالينا كانوا بيصرخوا ومش مصدقين اللي حصل".

وأكد أن الشاب سقط أسفل عجلات السيارة مباشرة، ولم تمهله السرعة فرصة للنجاة، مؤكدا أن السيدة لاذت بالفرار من موقع الحادث دون أن تتوقف أو تحاول إسعافه، تاركة خلفها مشهدا مأساويا لا ينسى.

وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة والسيارة المستخدمة.

وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان وتتبع خط سير الهروب، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما.

والجدير بالذكر، أن بعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة والسيارة المستخدمة في الحادث. وبمواجهتها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل جثمان الشاب أحمد شعبان إلى المشرحة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.