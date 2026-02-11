قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان اختتام دورة تدريبية متخصصة استمرت 3 أيام بمحافظة أسوان، ضمن جهود الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتعزيز الاستجابة الصحية والنفسية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV).

التدريب استهدف أطباء وأطقم تمريض

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب استهدف أطباء وأطقم تمريض وقادة مجتمعيين من وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفرق مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون بين وحدتي صحة المرأة والرعاية الأولية بالأمانة العامة ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

ركز البرنامج على تطوير مهارات الاكتشاف المبكر للحالات، وآليات التدخل الآمن، وتقديم الدعم النفسي والطبي المتكامل، وفق أعلى المعايير العلمية والحقوقية، من خلال جلسات نظرية وتطبيقات عملية شملت التعامل الإنساني، السرية، الإحالة الآمنة، والتكامل بين الخدمات.

وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استمرار التوسع في برامج بناء القدرات لضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز النهج الشامل في مواجهة العنف القائم على النوع.

بدورها، أشارت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة التدريب بالإدارة المركزية، إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة تطوير مهارات مقدمي الخدمة داخل المنشآت الصحية، لتوحيد آليات التعامل مع الحالات وفق معايير مهنية واضحة، مع التأكيد على أهمية التدريب العملي في رفع جودة الأداء وكفاءة الفرق الطبية والمجتمعية في تقديم رعاية آمنة وإنسانية.

وزارة الصحة أسوان وزارة الصحة والسكان محافظة أسوان GBV أطقم تمريض

