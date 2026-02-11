موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "ميتروبوليتانو" مساء غدٍ الخميس مواجهة مرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة ألباسيتي في ربع النهائي بفوزه 2-1، مواصلًا مشواره بقوة نحو إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالبطولات.

أما أتلتيكو مدريد، فقد فرض سيطرته في ربع النهائي على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، ليكرر مواجهة نصف النهائي نفسها مع برشلونة كما حدث في النسخة الماضية.

وكان الروخي بلانكوس قد ودعوا كأس الملك الموسم الماضي بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب على ملعب برشلونة، قبل أن يخسروا بهدف نظيف في الإياب على أرضهم.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة غدًا الخميس، 12 فبراير 2026، على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري واسع لهذه المواجهة النارية بين الفريقين.

من المقرر، أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action.