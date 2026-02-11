موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟

يترقب عدد كبير من المواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل الإعلان الرسمي عن موعد طرح شقق الإسكان المتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 8"، وذلك خلال الفترة المقبلة، بحسب ما سبق أن أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإقبال الكبير من محدودي ومتوسطي الدخل يعكس الثقة في الطروحات الحكومية وآليات التمويل المتاحة، والإعلان المرتقب عن “سكن لكل المصريين 8”، يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة.

وأضاف حسان، لـ "صدى البلد"، أن استمرار طرح مراحل جديدة من المبادرة يسهم في تنشيط حركة التنمية العمرانية ودعم خطط الدولة لإعادة توزيع السكان، واستقرار السوق العقاري.

وكانت الوزارة قد أوضحت في تصريحات سابقة أن الإعلان عن الطرح الجديد سيأتي عقب إعلان نتيجة "سكن لكل المصريين 7"، وبالفعل تم إعلان النتائج منذ نحو 10 أيام، حيث تسلم آلاف المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل التخصيص الخاصة بهم.

موعد طرح وحدات "سكن لكل المصريين 8"

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الطرح الجديد من وحدات "سكن لكل المصريين 8" الموجهة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل سيكون خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعني أن الإعلان وبدء الإجراءات سيتمان قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح يشمل عددا كبيرا من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح فرصا أوسع للراغبين في التقدم وحجز الوحدات.

37 ألف وحدة سكنية لـ «سكن لكل المصريين 8»

أوضحت وزارة الإسكان أن المرحلة الجديدة من المبادرة تتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لعملية التخصيص.

رابط الاستعلام لنتائج "سكن لكل المصريين 7"

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة شقق "سكن لكل المصريين 7" لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- اختيار أيقونة "مركز خدمة المواطنين".

- إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب.

الضغط على زر "استعلام" لمعرفة حالة الطلب، سواء كانت (مقبول) أو (غير مستوف للشروط).

جدول أقساط شقق "سكن لكل المصريين 7"

تختلف قيمة الأقساط الخاصة بوحدات "سكن لكل المصريين 7" بحسب مساحة الوحدة وسعرها النهائي، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا: وحدات سكنية بسعر 800 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 75 مترا مربعا.

السعر الإجمالي: 800 ألف جنيه.

مقدم الحجز: 50 ألف جنيه.

مصروفات التسجيل: 150 جنيها.

نظام الأقساط ربع السنوية

- العام الأول: 11 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3833 جنيها شهريا.

- العام الثاني: 12 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4166 جنيها شهريا.

- العام الثالث: 13 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

ويتم استكمال مقدم الوحدة ليصل إلى حد أدنى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد.

ثانيا: وحدات سكنية بسعر 750 ألف جنيه

- مساحة الوحدة: 75 مترا مربعا.

- السعر الإجمالي: 750 ألف جنيه.

- مقدم الحجز: 50 ألف جنيه.

- مصروفات التسجيل: 150 جنيها.

نظام الأقساط ربع السنوية

- العام الأول: 10 آلاف و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3466 جنيها شهريا.

- العام الثاني: 11 ألفا و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3800 جنيه شهريا.

- العام الثالث: 12 ألفا و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4133 جنيها شهريا.