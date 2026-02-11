قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟

موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 8».. هل يتم الطرح قبل رمضان أم بعده؟
موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 8».. هل يتم الطرح قبل رمضان أم بعده؟
ياسمين القصاص

يترقب عدد كبير من المواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل الإعلان الرسمي عن موعد طرح شقق الإسكان المتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 8"، وذلك خلال الفترة المقبلة، بحسب ما سبق أن أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإقبال الكبير من محدودي ومتوسطي الدخل يعكس الثقة في الطروحات الحكومية وآليات التمويل المتاحة، والإعلان المرتقب عن “سكن لكل المصريين 8”، يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة. 

وأضاف حسان، لـ "صدى البلد"، أن استمرار طرح مراحل جديدة من المبادرة يسهم في تنشيط حركة التنمية العمرانية ودعم خطط الدولة لإعادة توزيع السكان، واستقرار السوق العقاري. 

وكانت الوزارة قد أوضحت في تصريحات سابقة أن الإعلان عن الطرح الجديد سيأتي عقب إعلان نتيجة "سكن لكل المصريين 7"، وبالفعل تم إعلان النتائج منذ نحو 10 أيام، حيث تسلم آلاف المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل التخصيص الخاصة بهم.

موعد طرح وحدات "سكن لكل المصريين 8"

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الطرح الجديد من وحدات "سكن لكل المصريين 8" الموجهة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل سيكون خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعني أن الإعلان وبدء الإجراءات سيتمان قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح يشمل عددا  كبيرا من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح فرصا أوسع للراغبين في التقدم وحجز الوحدات.

37 ألف وحدة سكنية لـ «سكن لكل المصريين 8»

أوضحت وزارة الإسكان أن المرحلة الجديدة من المبادرة تتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لعملية التخصيص.

رابط الاستعلام لنتائج "سكن لكل المصريين 7"

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة شقق "سكن لكل المصريين 7" لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر اتباع الخطوات التالية:

 - الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

 - اختيار أيقونة "مركز خدمة المواطنين".

 - إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب.

الضغط على زر "استعلام" لمعرفة حالة الطلب، سواء كانت (مقبول) أو (غير مستوف للشروط).

جدول أقساط شقق "سكن لكل المصريين 7"

تختلف قيمة الأقساط الخاصة بوحدات "سكن لكل المصريين 7" بحسب مساحة الوحدة وسعرها النهائي، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا: وحدات سكنية بسعر 800 ألف جنيه

مساحة الوحدة: 75 مترا مربعا.

السعر الإجمالي: 800 ألف جنيه.

مقدم الحجز: 50 ألف جنيه.

مصروفات التسجيل: 150 جنيها. 

نظام الأقساط ربع السنوية

 - العام الأول: 11 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3833 جنيها شهريا.

 - العام الثاني: 12 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4166 جنيها شهريا.

 - العام الثالث: 13 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

ويتم استكمال مقدم الوحدة ليصل إلى حد أدنى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد.

ثانيا: وحدات سكنية بسعر 750 ألف جنيه

 - مساحة الوحدة: 75 مترا مربعا.

 - السعر الإجمالي: 750 ألف جنيه.

 - مقدم الحجز: 50 ألف جنيه.

 - مصروفات التسجيل: 150 جنيها.

نظام الأقساط ربع السنوية

 - العام الأول: 10 آلاف و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3466 جنيها شهريا.

 - العام الثاني: 11 ألفا و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 3800 جنيه شهريا.

 - العام الثالث: 12 ألفا و400 جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل 4133 جنيها شهريا.

الاسكان شقق الاسكان سكن لكل المصريين 8 شهر رمضان شقق سكني الوحدات السكنية

