الأهلي والإسماعيلي.. توروب يعاين أرضية ملعب برج العرب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص ييس توروب المدير الفني واللاعبين على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.



موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز في الخامسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر فبراير 2026.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.