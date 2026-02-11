محمد سامي: لست سبب شهرة رمضان

علق المخرج محمد سامي على ما تردد حول كونه سبب شهرة الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه رمضان جاء نتيجة جهوده وأعماله المتنوعة.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: أنا مش خال محمد رمضان عشان أشهره. أنا مخرج قدمت له أعمالًا محترمة حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وساهمت في مسيرته الفنية، لكن هذا لا يجعلني سبب شهرته.

وأضاف أن مسيرة رمضان مليئة بالأعمال الناجحة التي عززت مكانته لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن دوره كمخرج كان جزءًا من هذه الرحلة وليس السبب الوحيد لشهرته.

محمد سامي يروج لفيلم Seven Dogs

من ناحية أخرى أشاد المخرج محمد سامي بالتريلر الرسمي لفيلم «Seven Dogs»، مؤكدًا أنه من أكثر التريلرات التي جذبته على مدار مسيرته، لما يحمله من عناصر فنية متكاملة على مستوى الصورة والإخراج والديكور والإنتاج والمونتاج.

وكتب محمد سامى، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «تريلر فيلم سيفن دوجز، أكتر تريلر فيلم عربى شدنى فحياتى بدون مبالغة، كم جذب غير عادى، صورة وإخراج وديكور وإنتاج ومونتاج مبهرين لدرجة استمتاع غير عادية، التريلر فى جودة أفلام هوليوود، مبروك إخواتى وصحابى كريم عبد العزيز وأحمد عز اللى بيشرفونا طول الوقت، تحية من قلبى لأبو ناصر على الفيلم ده اللى شكله هيغير طريقة التفكير فى الصناعة، مستنى أتفرج على الفيلم بفارغ الصبر».

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، سليمان خان، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وآخرون.

وتدور أحداث The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، أحد عناصر عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضع الطرفين أمام سلسلة من التحديات والأزمات المعقدة.