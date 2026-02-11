قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
فن وثقافة

محمد سامي: لست سبب شهرة رمضان

أحمد إبراهيم

علق المخرج محمد سامي  على ما تردد حول كونه سبب شهرة الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه رمضان جاء نتيجة جهوده وأعماله المتنوعة.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: أنا مش خال محمد رمضان عشان أشهره. أنا مخرج قدمت له أعمالًا محترمة حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وساهمت في مسيرته الفنية، لكن هذا لا يجعلني سبب شهرته.

وأضاف أن مسيرة رمضان مليئة بالأعمال الناجحة التي عززت مكانته لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن دوره كمخرج كان جزءًا من هذه الرحلة وليس السبب الوحيد لشهرته.

محمد سامي يروج لفيلم Seven Dogs

من ناحية أخرى أشاد المخرج محمد سامي بالتريلر الرسمي لفيلم «Seven Dogs»، مؤكدًا أنه من أكثر التريلرات التي جذبته على مدار مسيرته، لما يحمله من عناصر فنية متكاملة على مستوى الصورة والإخراج والديكور والإنتاج والمونتاج.

وكتب محمد سامى، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «تريلر فيلم سيفن دوجز، أكتر تريلر فيلم عربى شدنى فحياتى بدون مبالغة، كم جذب غير عادى، صورة وإخراج وديكور وإنتاج ومونتاج مبهرين لدرجة استمتاع غير عادية، التريلر فى جودة أفلام هوليوود، مبروك إخواتى وصحابى كريم عبد العزيز وأحمد عز اللى بيشرفونا طول الوقت، تحية من قلبى لأبو ناصر على الفيلم ده اللى شكله هيغير طريقة التفكير فى الصناعة، مستنى أتفرج على الفيلم بفارغ الصبر».

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، سليمان خان، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وآخرون.

وتدور أحداث The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، أحد عناصر عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضع الطرفين أمام سلسلة من التحديات والأزمات المعقدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي

وزير الزراعة

بعد تجديد الثقة.. وزير الزراعة يؤكد مواصلة العمل على دعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

زاهي حواس يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتوليها حقيبة وزارة الثقافة

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

