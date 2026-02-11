قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة الرئيس السيسي ويتمنى لهم التوفيق

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. 

مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن

كما هنأ الوزراء الجدد، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على أداء واجباتهم الوطنية، وأن يوفِّقهم إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواصلة جهود البناء والتنمية، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

وتوجَّه فضيلة مفتي الجمهورية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم المقبلة.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة

