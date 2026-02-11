مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة الرئيس السيسي ويتمنى لهم التوفيق

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن

كما هنأ الوزراء الجدد، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على أداء واجباتهم الوطنية، وأن يوفِّقهم إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواصلة جهود البناء والتنمية، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

وتوجَّه فضيلة مفتي الجمهورية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم المقبلة.