الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية شنت مئات المحاولات لاختراق حسابات كبار المسؤولين والشخصيات العامة في إسرائيل خلال العام الماضي، في إطار تصعيد متواصل للهجمات السيبرانية.

وأوضح الشاباك، في بيان مشترك مع المديرية الوطنية للأمن السيبراني، أن الهجمات استهدفت حسابات على “جوجل” والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، إضافة إلى محاولات لاختراق هواتف شخصيات سياسية وأمنية بارزة.

وبحسب البيان، سرقت معلومات من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، والسكرتير العسكري السابق برافرمان.

وأشار الجهاز إلى أن اختراق حسابات مسؤولين يستخدم كمدخل للتسلل إلى حسابات أخرى مرتبطة بهم.

وأكدت الجهات الأمنية أن وتيرة محاولات اختراق الهواتف، بما في ذلك أجهزة شخصيات في الصناعات الدفاعية وصحفيين وأكاديميين، تصاعدت منذ اندلاع الحرب مع إيران في يونيو الماضي.