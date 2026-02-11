بزشيكان : إيران متمسكة بحقوقها النووية ولن نرضخ للضغوط أو الإملاءات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمسك بلاده بحقوقها النووية، مشددا على استعداد طهران لمواصلة الحوار، لكنها لن ترضخ للضغوط أو الإملاءات.

وفي كلمة القاها في مراسم ذكرى انتصار ثورة 1979،

إتهم بزشيكان الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بعرقلة التقدم عبر سياسات الضغط وفرض شروط تتجاوز الإطار النووي.

وبيّن بزشيكان أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة للخضوع لآليات التحقق في إطار القوانين الدولية ومعاهدة عدم الانتشار.

وشدد على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية معتبراً أن هذا الحق غير قابل للتفاوض ومشيراً إلى استعداد طهران للحوار في إطار القانون الدولي ومن دون تجاوز ما تعدها ثوابتها السيادية.