قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا

يترقب ملايين المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المستفيدين على هذا الدعم النقدي الشهري لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، بهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير قدر من الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم السبت 15 فبراير 2026، وذلك لجميع المستفيدين المسجلين بالبرنامج على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الموعد ضمن الجدول الزمني الثابت الذي تلتزم به الوزارة شهريًا، لضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير، بما يساعد الأسر المستفيدة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026 لمعرفة حالة البطاقة وقيمة المعاش، وذلك عبر موقعها الرسمي، من هــــنـــــا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــا.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على أيقونة استعلام.

ـ تظهر للمواطن حالة البطاقة وقيمة المعاش المستحق.

ـ وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات الرقمية التي وفّرتها الوزارة لتقليل التزاحم وتسهيل الإجراءات.

أماكن وطرق صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة، لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم وتقليل الزحام، وتشمل الآتي:

-ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات ميزة

-مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع القرى والمدن

-فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

-نقاط الدفع الإلكتروني المعتمدة

نصائح التضامن للمستفيدين من تكافل وكرامة

دعت وزارة التضامن الاجتماعي المستفيدين إلى الاعتماد على وسائل الصرف الإلكترونية قدر الإمكان لتوفير الوقت وتجنب التكدس، مع التأكيد على ضرورة التأكد من صلاحية بطاقات الصرف قبل التوجه إلى المنافذ المختلفة.

وشددت الوزارة، على متابعة أي تعليمات أو تحديثات تصدر بشكل رسمي، مؤكدة استمرار تطوير منظومة تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه بسهولة ويسر في جميع أنحاء الجمهورية.