قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا

معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
خالد يوسف

يترقب ملايين المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المستفيدين على هذا الدعم النقدي الشهري لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، بهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير قدر من الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم السبت 15 فبراير 2026، وذلك لجميع المستفيدين المسجلين بالبرنامج على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الموعد ضمن الجدول الزمني الثابت الذي تلتزم به الوزارة شهريًا، لضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير، بما يساعد الأسر المستفيدة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026 لمعرفة حالة البطاقة وقيمة المعاش، وذلك عبر موقعها الرسمي، من هــــنـــــا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــا.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على أيقونة استعلام.

ـ تظهر للمواطن حالة البطاقة وقيمة المعاش المستحق.

ـ وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات الرقمية التي وفّرتها الوزارة لتقليل التزاحم وتسهيل الإجراءات.

أماكن وطرق صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة، لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم وتقليل الزحام، وتشمل الآتي:

-ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات ميزة

-مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع القرى والمدن

-فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف المحافظات

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

-نقاط الدفع الإلكتروني المعتمدة

نصائح التضامن للمستفيدين من تكافل وكرامة

دعت وزارة التضامن الاجتماعي المستفيدين إلى الاعتماد على وسائل الصرف الإلكترونية قدر الإمكان لتوفير الوقت وتجنب التكدس، مع التأكيد على ضرورة التأكد من صلاحية بطاقات الصرف قبل التوجه إلى المنافذ المختلفة.

وشددت الوزارة، على متابعة أي تعليمات أو تحديثات تصدر بشكل رسمي، مؤكدة استمرار تطوير منظومة تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه بسهولة ويسر في جميع أنحاء الجمهورية.

قبل رمضان موعد صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 الأسر الأولى بالرعاية برامج الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

الزعتر

غير البرد والسعال .. فوائد خارقة لعشبة الزعتر

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد