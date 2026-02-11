قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير 2026، لجميع المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"، في 15 فبراير؛ لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات ، وذلك من خلال منافذ الصرف "فروع بنك ناصر الإجتماعي وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وفروع فوري" 

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت في وقت سابق صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن الشهر  الماضي، والذي استفادت منه نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، وذلك بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، عقب إقرار الزيادة الأخيرة بنسبة 25% التي تم إصدارها وتنفيذها خلال شهر إبريل الماضي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة تكافل وكرامة مختلف محافظات الجمهورية صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

الفنان محمود حجازي

لازم أتكلم.. أول تعليق من محمود حجازي بعد إخلاء سبيله "خاص"

دارين حداد

دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

الفيشاوي

الفيشاوي يستعرض عضلاته في صالات الجيم

بالصور

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فوائد تناول حبات من اللوز لصحة الدماغ .. يُقلل خطر الخرف ويُحسّن الأوعية الدموية

فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز
فوائد غير متوقعة لتناول اللوز

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد