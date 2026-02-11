مستثمرون أجانب .. الإسماعيلي يقترب من إنهاء أزماته المادية

تحدث محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي، عن مصير ومستقبل النادي في ظل توالي الأزمات.

وقال محمد رائف عبر برنامج الكلاسيكو على أون: “المبلغ المطلوب لفك القيد هو 230 مليون جنيه حتى هذه اللحظة، وده رقم كبير جداً. الأمل الوحيد كان في وجود مستثمر، لم يحدث على الإطلاق أي طلب لتغيير اسم أو شعار النادي الإسماعيلي، والاسماعيلي سيظل الإسماعيلي بلونه الأصفر”.

وتابع: “قعدنا مع أكتر من مستثمر، والآن الحوار متبلور حول مستثمر بجنسية غير مصرية. التفاوض مازال مستمراً، والبيزنس ده استثماراته قد تفوق المليار جنيه، إحنا 'قاب قوسين أو أدنى' من التوافق حول المشروع، وقطعنا شوط كبير جداً وخلاص في النهايات”.

وأوضح: “مرتبات العمال هتتصرف بكرة إن شاء الله النادي بيحظى بدعم كبير من وزارة الشباب والرياضة، ومن محافظ الإسماعيلية اللي بيسدد ويدعم النادي مادياً بشكل شهري، ولولا ده كان النادي انهار من زمان، استلمنا النادي وما فيهوش غير تبرعات زهيدة حوالي 300 ألف جنيه”.

وأضاف: “بنفتح إيدينا لكل رجال الأعمال الاسمعلاوية لدعم النادي حتى لو بمبالغ زهيدة، الدعم الحقيقي اللي منتظرينه هو من جماهير النادي الإسماعيلي، بالاصطفاف خلف الفريق والجهاز الفني. لازم ننسى كل حاجة ونقف صف واحد في ظهر اللايبة والجهاز الفني لأن ده بوابتنا في الوقت الحالي”.

واختتم: “لم نحصل على أي وعد بإلغاء الهبوط، وهذا الكلام لم يحدث ‘قولاً واحداً’، ولا أتصور إن السنة دي تحصل حاجة زي اللي حصلت السنة اللي فاتت (إلغاء الهبوط)، ده غير متوقع”.