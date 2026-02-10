مصرع سائق وإصابة عروس في انقلاب ملاكي بزراعي ملوي جنوب المنيا

لقي سائق مصرعه بينما أصيبت العروس بإصابات طفيفة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي « القاهرة -أسوان»، خلال حفل زفاف بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وإيداع الجثمان بالمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي خلال حفل بنطاق مركز ملوي، وأسفر الحادث عن ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين مصرع سائق السيارة وإصابة العروسة بإصابات سطحية، وتم نقلهم الي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة داخل المشرحة لتحديد أسباب الوفاة واستخراج تصريح الدفن.



وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مره آخري لتيسير الحركة المرورية للطريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة