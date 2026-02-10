المنيا .. انتشال جــ.ـثة شاب من البحر اليوسفي في سمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا ، من انتشال جثمان شاب ثلاثيني العمر لقى مصرعه غرقا في البحر اليوسفي تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانتشال جثة عاصم. م. م 30 سنه ويقيم بإحدى قرى مركز سمالوط.

وتم ايداع الجثمان بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة والتي قررت ندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي فيما كلفت وحده المباحث بالوقوف علي اسباب الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.