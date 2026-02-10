ضبط 6 أطنان سلع مجهولة المصدر و198 مخالفة تموينية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية، للتصدي لكافة صور التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 198 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط أكثر من 6 أطنان من السلع الغذائية المختلفة مجهولة المصدر، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في قطاع المخابز البلدية تم تحرير 106 مخالفات، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة صرف، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضرًا في قطاع الأسواق، تضمنت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير 27 محضرًا في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.