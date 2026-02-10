قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
بمواصفات ثورية.. إليك أفضل هاتف قابل للطي في 2026

لمياء الياسين

من المتوقع إطلاق هاتف هواوي بورا إكس 2 القابل للطي في الصين قريبًا. 

وكان من المقرر إطلاقه في مارس، إلا أن تقارير حديثة أشارت إلى تأجيله إلى أبريل. والآن، كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف قابل للطي المرتقب.

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات على موقع Weibo، سيأتي الجهاز بشاشة داخلية قياسها 7.69 بوصة بدقة WQHD+

 أما الشاشة الخارجية، فيُقال إنها ستكون بقياس 5.5 بوصة. يُعد هذا تحسينًا واضحًا مقارنةً بجهاز Huawei Pura X الأصلي، الذي كان مزودًا بشاشة داخلية قياسها 6.3 بوصة وشاشة خارجية أصغر بكثير قياسها 3.5 بوصة.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن هاتف Pura X2 سيعمل بمعالج Kirin 9030 من هواوي، بالإضافة إلى الشاشات الأكبر حجمًا، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف القابل للطي على كاميرا تليفوتوغرافية، وهو ما لم يُذكر في التسريبات السابقة. 

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الجهاز سيُقدم خيارات ذاكرة وتخزين عالية، تصل إلى 20 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلية. كما يُقال إن Pura X2 سيعمل بنظام HarmonyOS 6.1 وسيتوفر بألوان متعددة، تشمل الأزرق والأسود والأخضر والبرتقالي والبنفسجي والأبيض. 

رغم الإعلان عن هاتف Pura X الأصلي في مارس 2025، إلا أن مدونًا تقنيًا صينيًا زعم أن هاتف Pura X2 قد يُكشف عنه في أبريل تقريبًا، ما يستبعد إطلاقه في الربع الأول من العام. كما يُحتمل أن تُطلق هواوي سلسلة هواتفها الرائدة Pura 90 قبل Pura X2.
 

تشير تسريبات أخرى إلى أن الشاشة الرئيسية قد تأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، بالإضافة إلى شاشة خارجية أكبر. كما يُشاع أن الهاتف سيحتوي على أربع كاميرات، بما في ذلك كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل. 

ويُقال أيضًا أن الهاتف سيتوفر بألوان متعددة، منها الأبيض والأخضر والبرتقالي والأزرق والأسود والبنفسجي.

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

