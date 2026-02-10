بمواصفات ثورية.. إليك أفضل هاتف قابل للطي في 2026

من المتوقع إطلاق هاتف هواوي بورا إكس 2 القابل للطي في الصين قريبًا.

وكان من المقرر إطلاقه في مارس، إلا أن تقارير حديثة أشارت إلى تأجيله إلى أبريل. والآن، كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف قابل للطي المرتقب.

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات على موقع Weibo، سيأتي الجهاز بشاشة داخلية قياسها 7.69 بوصة بدقة WQHD+

أما الشاشة الخارجية، فيُقال إنها ستكون بقياس 5.5 بوصة. يُعد هذا تحسينًا واضحًا مقارنةً بجهاز Huawei Pura X الأصلي، الذي كان مزودًا بشاشة داخلية قياسها 6.3 بوصة وشاشة خارجية أصغر بكثير قياسها 3.5 بوصة.

ميزات هاتف Pura X2

تشير التسريبات أيضًا إلى أن هاتف Pura X2 سيعمل بمعالج Kirin 9030 من هواوي، بالإضافة إلى الشاشات الأكبر حجمًا، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف القابل للطي على كاميرا تليفوتوغرافية، وهو ما لم يُذكر في التسريبات السابقة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الجهاز سيُقدم خيارات ذاكرة وتخزين عالية، تصل إلى 20 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلية. كما يُقال إن Pura X2 سيعمل بنظام HarmonyOS 6.1 وسيتوفر بألوان متعددة، تشمل الأزرق والأسود والأخضر والبرتقالي والبنفسجي والأبيض.

هواوي بورا إكس 2

رغم الإعلان عن هاتف Pura X الأصلي في مارس 2025، إلا أن مدونًا تقنيًا صينيًا زعم أن هاتف Pura X2 قد يُكشف عنه في أبريل تقريبًا، ما يستبعد إطلاقه في الربع الأول من العام. كما يُحتمل أن تُطلق هواوي سلسلة هواتفها الرائدة Pura 90 قبل Pura X2.



تشير تسريبات أخرى إلى أن الشاشة الرئيسية قد تأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، بالإضافة إلى شاشة خارجية أكبر. كما يُشاع أن الهاتف سيحتوي على أربع كاميرات، بما في ذلك كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل.

ويُقال أيضًا أن الهاتف سيتوفر بألوان متعددة، منها الأبيض والأخضر والبرتقالي والأزرق والأسود والبنفسجي.