شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها

راوغت جيسلين ماكسويل، شريكة المجرم الجنسي الملياردير المنتحر جيفرى إبستين، في تقديم إجابات إلى الكونجرس الأمريكي أو الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب فى جلسة استماع، أمس الاثنين، حول جرائمها مع إبستين.

وقدمت ماكسويل، بدلاً عن ذلك عرضًا، أدخلت فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه إذا أنها عقوبتها بالسجن ومنحها العفو، فإنها على استعداد للشهادة لصالحه.

وأشارت إلى إن الشهادة ستكون لصالح ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ونفي أي خطأ قد يكون ارتكباه فى علاقاتهما مع إبستين، وفقًا لـصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأرادت لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن تُجيب ماكسويل على أسئلة خلال مكالمة فيديو مع معسكر السجن الفيدرالى، فى تكساس حيث تقضى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس، لكنها استندت إلى حقها فى التزام الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكى لتجنب الإجابة على أسئلة قد تدينها.

وقال النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب: إن عدم جواب ماكسويل على الأسئلة، مخيبًا للآمال للغاية، كان لدينا العديد من الأسئلة التى نود طرحها حول الجرائم التى ارتكبتها هى وإبستين، بالإضافة إلى أسئلة حول المتآمرين المحتملين.

وأوضح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن محامى ماكسويل، (ديفيد أوسكار ماركوس)، أخبر المشرعين فى بيانه الافتتاحى أن ماكسويل ستجيب على الأسئلة بصراحة وصدق، إذا منحها الرئيس دونالد ترامب العفو.

وأضاف محامى ماكسويل شريكة جيفرى إبستين، أن كلاً من ترامب وكلينتون «بريئان من أى مخالفة»، لكن «ماكسويل وحدها هى من تستطيع تفسير السبب، والجمهور له الحق فى الحصول على هذا التفسير.

فى المقابل، وصف الديمقراطيون إن ذلك كان محاولة وقحة من ماكسويل لحمل ترامب على إنهاء عقوبة سجنها، مضيفين: من الواضح جداً أنها تسعى للحصول على العفو.

لفت البيت الأبيض إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب أشارت إلى أن احتمال العفو عن «ماكسويل»، لم يكن ضمن اهتماماته.