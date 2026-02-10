قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها

ماكسويل وايستين
ماكسويل وايستين
محمد على

راوغت جيسلين ماكسويل، شريكة المجرم الجنسي الملياردير المنتحر جيفرى إبستين، في تقديم إجابات إلى الكونجرس الأمريكي أو  الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب فى جلسة استماع، أمس الاثنين، حول جرائمها مع إبستين.

وقدمت ماكسويل، بدلاً عن ذلك عرضًا، أدخلت فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه إذا أنها عقوبتها بالسجن ومنحها العفو، فإنها على استعداد للشهادة لصالحه. 

وأشارت إلى إن الشهادة ستكون لصالح ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ونفي أي خطأ قد يكون ارتكباه فى علاقاتهما مع إبستين، وفقًا لـصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأرادت لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن تُجيب ماكسويل على أسئلة خلال مكالمة فيديو مع معسكر السجن الفيدرالى، فى تكساس حيث تقضى عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس، لكنها استندت إلى حقها فى التزام الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكى لتجنب الإجابة على أسئلة قد تدينها.

وقال النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب: إن عدم جواب ماكسويل على الأسئلة، مخيبًا للآمال للغاية، كان لدينا العديد من الأسئلة التى نود طرحها حول الجرائم التى ارتكبتها هى وإبستين، بالإضافة إلى أسئلة حول المتآمرين المحتملين.

وأوضح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن محامى ماكسويل، (ديفيد أوسكار ماركوس)، أخبر المشرعين فى بيانه الافتتاحى أن ماكسويل ستجيب على الأسئلة بصراحة وصدق، إذا منحها الرئيس دونالد ترامب العفو.

وأضاف محامى ماكسويل شريكة جيفرى إبستين، أن كلاً من ترامب وكلينتون «بريئان من أى مخالفة»، لكن «ماكسويل وحدها هى من تستطيع تفسير السبب، والجمهور له الحق فى الحصول على هذا التفسير.

فى المقابل، وصف الديمقراطيون إن ذلك كان محاولة وقحة من ماكسويل لحمل ترامب على إنهاء عقوبة سجنها، مضيفين: من الواضح جداً أنها تسعى للحصول على العفو.

 لفت البيت الأبيض إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب أشارت إلى أن احتمال العفو عن «ماكسويل»، لم يكن ضمن اهتماماته.

ماكسويل وجيفرى إبستين ماكسويل جيفرى إبستين جيسلين ماكسويل شريكة جيفرى إبستين ترامب العفو الرئيس السابق بيل كلينتون العدل الأمريكية ادعاءات كاذبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

المتهمين

محدود وتمت السيطره عليه.. الداخلية تكشف تفاصيل حريق فرش لبيع مواد بترولية في الهرم

النائب العام

تقرير للنائب العام : ارتفاع نسب الإنجاز في القضايا الاقتصادية وغسل الأموال والجمارك

رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية بالامارات

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد