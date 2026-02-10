سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار البيض، وذلك بعد التحركات التي شهدتها أسعار الدواجن، وتحرك الحكومة من أجل توفير كميات كبيرة من الدواجن من أجل خفض الأسعار قبل رمضان.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض خلال هذه الفترة تشهد استقرارا، موضحًا أن سعر طب البيض يساوي سعر 6 كيلو علف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كيلو العلف اليوم بـ 18 جنيه، أي أن سعر الطبق في المزرعة بـ 108 جنيه أن طبق البيض عندما يصل للمستهلك بـ 125 جنيه، أو 130 جنيه، بعد هامش الربح، وتعرض البعض للكسر والهدر، ولذلك سعر طبق البيض خلال هذه الفترة عادل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة هناك استقرار في أسعار الدواجن، ولا توجد مشكلات، ولذلك نطال بالمواطنين بعدم تخزين السلع، وعمل بعض المشكلات.

وكشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان، موضحًا أنها تتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قدمت عروض إضافية للمواطنين أن يكون الياميش وقمر الدين والبلح والفول السوداني كنقاط الخبز.



وأكد أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، موضحًا أن قمر الدين بـ 70 جنيهًا واللوز بـ 70 جنيهًا والمشروبات الرمضانية مثل الكركديه بـ 70 جنيهًا، والكميات حسب احتياج المواطنين ولا تفرض عليه أوزان معينة.



وأوضح أن سعر الزيت والسكر هو نفس الأسعار في السلع التموينية العادية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا في الكيلو.

