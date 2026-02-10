قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هو الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد؟
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
توك شو

سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار

البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار البيض، وذلك بعد التحركات التي شهدتها أسعار الدواجن، وتحرك الحكومة من أجل توفير كميات كبيرة من الدواجن من أجل خفض الأسعار قبل رمضان.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض خلال هذه الفترة تشهد استقرارا، موضحًا أن سعر طب البيض يساوي سعر 6 كيلو علف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن،  أن سعر كيلو العلف اليوم بـ 18 جنيه، أي أن سعر الطبق في المزرعة بـ 108 جنيه أن طبق البيض عندما يصل للمستهلك بـ 125 جنيه، أو 130 جنيه، بعد هامش الربح، وتعرض البعض للكسر والهدر، ولذلك سعر طبق البيض خلال هذه الفترة عادل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة هناك استقرار في أسعار الدواجن، ولا توجد مشكلات، ولذلك نطال بالمواطنين بعدم تخزين السلع، وعمل بعض المشكلات.

وكشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان، موضحًا أنها تتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قدمت عروض إضافية للمواطنين أن يكون الياميش وقمر الدين والبلح والفول السوداني كنقاط الخبز.


وأكد أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، موضحًا أن قمر الدين بـ 70 جنيهًا واللوز بـ 70 جنيهًا والمشروبات الرمضانية مثل الكركديه بـ 70 جنيهًا، والكميات حسب احتياج المواطنين ولا تفرض عليه أوزان معينة.


وأوضح أن سعر الزيت والسكر هو نفس الأسعار في السلع التموينية العادية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا في الكيلو.
 

