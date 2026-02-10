قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أخبار البلد

تعرف على حسن رداد وزير العمل الجديد.. قيادة تكنوقراطية بمرجعية دولية

وزير العمل حسن الرداد
وزير العمل حسن الرداد

جاء اخنيار القيادة السياسية لاسم الوزير حسن رداد لتولى حقيبة وزارة العمل ليعكس توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات التي تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية فالرداد صاحب الـ 52 عامًا هو أحد أبناء وزارة العمل المخلصين والمشهود له بالكفاءة وحسن السمعة .

بدأ الرداد رحلته من قلب وزارة العمل، حيث تدرج في مناصب تعكس تخصصاً دقيقاً في علاقات العمل والاتفاقيات الدولية. وقد منحه عمله كـ "مستشار عمالي" بدولة الكويت رؤية شاملة حول قضايا العمالة المصرية بالخارج، قبل أن يعود ليشغل منصب مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، ثم مديراً لمكتب شؤون الوزير، وهي المواقع التي سمحت له بالمشاركة في صنع القرار المباشر وفهم كواليس المنظومة التشغيلية للوزارة.

يؤمن رداد بأن الوزير هو منصب سياسي استراتيجي وليس تفتيشياً، بمعنى أن دور الوزارة يجب أن يركز على رسم السياسات العامة وخلق بيئة عمل محفزة بدلاً من الاكتفاء بالدور الرقابي التقليدي. هذه الرؤية كانت وراء مواقفه الجريئة وتحفظاته الفنية على بعض بنود قانون العمل، وهي المواقف التي دفعته في مرحلة سابقة للانتقال إلى وزارة الصحة قبل أن يعود مجدداً ليتصدر المشهد الإداري مديراً لمديرية العمل في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية.

وخلال قيادته لمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، تحول رداد إلى شخصية محورية في صياغة وتطبيق السياسات العمالية الحديثة؛ حيث نجح في إنفاذ محددات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بأسلوب يرتكز على الحوار المجتمعي المتوازن لضمان حقوق العمال وواجبات الشركات بعيداً عن منطق الصدام. وبالتوازي مع ذلك، استطاع خلق قنوات اتصال مباشرة مع الكيانات الاستثمارية الكبرى في المنطقة الحرة وقناة السويس لربط الشباب بفرص عمل حقيقية تتناسب مع مهاراتهم، مع وضع ملف تمكين ذوي الهمم في صدارة أولوياته، ليس فقط من منظور المسؤولية الاجتماعية، بل كقوة عاملة فعالة ومنتجة تمتلك كافة المقومات للمساهمة في العملية الإنتاجية

ينتظر سوق العمل من الوزير حسن رداد الكثير، خاصة فيما يتعلق بـ تطوير منظومة التدريب المهني لتواكب المتطلبات الدولية، وهو الملف الذي برع فيه من خلال إطلاق ورش عمل متقدمة في اللغات والحاسب الآلي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صياغة جديدة للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، ترتكز على الشفافية القانونية والكفاءة الإدارية التي طالما نادى بها الرداد طوال مسيرته.

وزير العمل الجديد وزارة العمل حسن الرداد

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

