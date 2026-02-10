سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 6750 جنيها

أسعار الذهب يبحث عنها المواطنون من خلال متابعة أسعار الذهب علي محركات البحث، لغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، مع استمرار تصنيف الذهب كأحد اهم أوعية الاستثمار الآمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر



شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار.

وسجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسيطر على تعاملات التجار والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7715 جنيها 7645 جنيها

عيار 22 7070 جنيها 7010 جنيهات

عيار 21 6750 جنيها 6690 جنيها

عيار 18 5785 جنيها 5735 جنيها

عيار 14 4500 جنيه 4460 جنيها

عيار 12 3855 جنيها 3825 جنيها

الاونصة 239940 جنيها 237810 جنيهات

الجنيه الذهب 54000 جنيه 53520 جنيها

الأونصة بالدولار 5042.10 دولار

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض وفقا لمستجدات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية



وعلى الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الاسعار حاليا، سجل الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.