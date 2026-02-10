قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 6750 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

أسعار الذهب يبحث عنها المواطنون من خلال متابعة أسعار الذهب علي محركات البحث، لغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، مع استمرار تصنيف الذهب كأحد اهم أوعية الاستثمار الآمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار. 

وسجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسيطر على تعاملات التجار والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
 

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24     7715 جنيها    7645 جنيها
عيار 22     7070 جنيها    7010 جنيهات
عيار 21     6750 جنيها    6690 جنيها
عيار 18     5785 جنيها    5735 جنيها
عيار 14     4500 جنيه    4460 جنيها
عيار 12     3855 جنيها    3825 جنيها
الاونصة     239940 جنيها    237810 جنيهات
الجنيه الذهب     54000 جنيه    53520 جنيها
الأونصة بالدولار     5042.10 دولار

 

ذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في السوق المحلي
يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض وفقا لمستجدات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

الذهب الان

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية


وعلى الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الاسعار حاليا، سجل الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الان ذهب

