قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم في حسم القرارات النهائية بشأنها ، مع قرب حلول الشهر الكريم.

May be an image of ticket stub, blueprint and text

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. محافظة البحر الأحمر

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر ، مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس مؤكدة ما يلي :

- الطابور : 15 دقيقة من 7:45 صباحا حتى 8 صباحا

- الحصة الأولى : 80 دقيقة ، من 8 صباحا حتى 9:20 صباحا

- الحصة الثانية : 80 دقيقة ، من 9:20 صباحا حتى 10:40 صباحا

- الفسحة : 15 دقيقة ، من 10:40 صباحا حتى 10:55 صباحا

- الحصة الثالثة : 80 دقيقة ، من 10:55 صباحا حتى 12:15 ظهرا

- الحصة الرابعة : 80 دقيقة ، من 12:15 ظهرا حتى 1:35 ظهراً

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 .. مديرية التربية والتعليم بالغربية تعلنها

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 في المدارس الإعدادية بالغربية ، مؤكدة ما يلي :

الطابور : 15 دقيقة من 7:30 صباحا لـ 7:45 صباحا

الحصة الأولى : 80 دقيقة من 4:45 صباحا لـ 9:05 صباحا

الحصة الثانية : 80 دقيقة من 9:05 صباحا حتى 10:25 صباحا

الفسحة : 15 دقيقة من 10:25 صباحا حتى 10:40 دقيقة

الحصة الثالثة : 80 دقيقة من 10:40 صباحا حتى 12 ظهراً

الحصة الرابعة : 70 دقيقة من 12 ظهراً حتى 1:10 ظهرا

ماذا أعلنت مدرسة المعرفة الرسمية لغات بالهرم بشأن مواعيد الدراسة في شهر رمضان ؟

نشرت مدرسة المعرفة الرسمية لغات بالهرم بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قالت خلاله :

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نهنئكم بهذه المناسبة الكريمة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، ونود التنبيه على ما يلي:

أولًا: أيام اجازة الطلاب، وتكون كالتالي:

- الصف الأول الابتدائي: يومي الاثنين والخميس

- الصف الثاني الابتدائي: يومي الأربعاء والخميس

- الصف الثالث الابتدائي: يومي السبت والثلاثاء

- الصف الرابع الابتدائي: يومي السبت والأحد

- الصف الخامس الابتدائي: يومي السبت والاثنين

- الصف السادس الابتدائي: يومي السبت والأحد

- الصف الأول الإعدادي: يومي السبت والأربعاء

- الصف الثاني الإعدادي: يومي السبت والثلاثاء

ونرجو الالتزام بالحضور في الأيام المحددة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ثانيًا: يوجد تغيير في مواعيد جداول مرحلة رياض الأطفال المستوي الاول والثاني، وعلى أولياء أمور طلاب رياض الأطفال ضرورة التواصل مع مشرفة المرحلة لمعرفة المواعيد الجديدة.

كما حسمت احدى المدارس الخاصة في المرج ، مواعيد الدراسة في رمضان 2026 مؤكدة أنها كالتالي :

* حضور الطلاب: الساعة 7:30 صباحًا

* انصراف الطلاب: الساعة 12:30 ظهرًا

* انصراف طلبة المجموعة المدرسية : الساعة 1:30 ظهرًا

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

ومن جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للسادة المواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

وأضافت أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور فضيلة مفتي الجمهورية أ.د. نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 مواعيد الدراسة في شهر رمضان مواعيد الدراسة رمضان 2026 المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

صحف الكويت تُسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

صحف الكويت تُسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

وزير العمل قاد مفاوضات إنهاء الإضراب

إنهاء إضراب عمال شركة ملابس بالعاشر من رمضان وعودة العمل بكامل طاقته

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

القمص داود لمعي في لقاء روحي مع مجمع كهنة إيبارشية حلوان

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
اعمال

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد