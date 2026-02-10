مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم في حسم القرارات النهائية بشأنها ، مع قرب حلول الشهر الكريم.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. محافظة البحر الأحمر

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر ، مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس مؤكدة ما يلي :

- الطابور : 15 دقيقة من 7:45 صباحا حتى 8 صباحا

- الحصة الأولى : 80 دقيقة ، من 8 صباحا حتى 9:20 صباحا

- الحصة الثانية : 80 دقيقة ، من 9:20 صباحا حتى 10:40 صباحا

- الفسحة : 15 دقيقة ، من 10:40 صباحا حتى 10:55 صباحا

- الحصة الثالثة : 80 دقيقة ، من 10:55 صباحا حتى 12:15 ظهرا

- الحصة الرابعة : 80 دقيقة ، من 12:15 ظهرا حتى 1:35 ظهراً

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 .. مديرية التربية والتعليم بالغربية تعلنها

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 في المدارس الإعدادية بالغربية ، مؤكدة ما يلي :

الطابور : 15 دقيقة من 7:30 صباحا لـ 7:45 صباحا

الحصة الأولى : 80 دقيقة من 4:45 صباحا لـ 9:05 صباحا

الحصة الثانية : 80 دقيقة من 9:05 صباحا حتى 10:25 صباحا

الفسحة : 15 دقيقة من 10:25 صباحا حتى 10:40 دقيقة

الحصة الثالثة : 80 دقيقة من 10:40 صباحا حتى 12 ظهراً

الحصة الرابعة : 70 دقيقة من 12 ظهراً حتى 1:10 ظهرا

ماذا أعلنت مدرسة المعرفة الرسمية لغات بالهرم بشأن مواعيد الدراسة في شهر رمضان ؟

نشرت مدرسة المعرفة الرسمية لغات بالهرم بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قالت خلاله :

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نهنئكم بهذه المناسبة الكريمة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، ونود التنبيه على ما يلي:

أولًا: أيام اجازة الطلاب، وتكون كالتالي:

- الصف الأول الابتدائي: يومي الاثنين والخميس

- الصف الثاني الابتدائي: يومي الأربعاء والخميس

- الصف الثالث الابتدائي: يومي السبت والثلاثاء

- الصف الرابع الابتدائي: يومي السبت والأحد

- الصف الخامس الابتدائي: يومي السبت والاثنين

- الصف السادس الابتدائي: يومي السبت والأحد

- الصف الأول الإعدادي: يومي السبت والأربعاء

- الصف الثاني الإعدادي: يومي السبت والثلاثاء

ونرجو الالتزام بالحضور في الأيام المحددة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ثانيًا: يوجد تغيير في مواعيد جداول مرحلة رياض الأطفال المستوي الاول والثاني، وعلى أولياء أمور طلاب رياض الأطفال ضرورة التواصل مع مشرفة المرحلة لمعرفة المواعيد الجديدة.

كما حسمت احدى المدارس الخاصة في المرج ، مواعيد الدراسة في رمضان 2026 مؤكدة أنها كالتالي :

* حضور الطلاب: الساعة 7:30 صباحًا

* انصراف الطلاب: الساعة 12:30 ظهرًا

* انصراف طلبة المجموعة المدرسية : الساعة 1:30 ظهرًا

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

ومن جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للسادة المواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

وأضافت أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور فضيلة مفتي الجمهورية أ.د. نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.