بقوة تتخطى 1000 حصان .. مواصفات BYD دينزا Z9 GT الجديدة

تواصل شركة BYD الصينية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال علامة دينزا، وذلك مع الكشف عن طراز Z9 GT الجديد، الذي يأتي ضمن فئة الواجن الرياضية، مع الجمع بين التصميم العملي والقدرات الكهربائية والهجينة المتقدمة.

تصميم BYD دينزا Z9 GT

تظهر دينزا Z9 GT بهوية تصميمية تميل إلى الخطوط الانسيابية الحادة، مع واجهة أمامية مدببة تعزز الطابع الرياضي، ويبلغ طول السيارة 5.195 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.990 متر وارتفاعها إلى 1.490 متر، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 3.125 متر.

دينزا Z9 GT

وتقدم BYD لونًا خارجيًا جديدًا يحمل اسم Fjord Green، يعزز الطابع العصري للطراز، كما تعتمد السيارة على مصابيح LED بتصميم حاد، ومقابض أبواب مخفية، إلى جانب جنوط رياضية متعددة الأضلاع تؤكد انتماء السيارة إلى فئة الواجن ذات التوجه الرياضي.

BYD دينزا Z9 GT والأداء الفني

تعتمد دينزا Z9 GT في نسختها الكهربائية على منظومة دفع تولد قدرة قصوى تصل إلى 370 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 496 حصانًا، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 240 كيلومترًا في الساعة، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع.

وفي نسخة الدفع الكلي AWD، ترتقي دينزا Z9 GT إلى مستوى مختلف تمامًا من الأداء، حيث تعتمد هذه النسخة على محرك كهربائي مثبت في الأمام بقدرة 230 كيلوواط، إلى جانب محركين كهربائيين في الخلف، تبلغ قدرة كل منهما 310 كيلوواط، وبهذا التكوين، يصل إجمالي القوة إلى 850 كيلوواط، أي ما يعادل 1,140 حصانًا.

دينزا Z9 GT

BYD دينزا Z9 GT والخيار الهجين

تقدم دينزا Z9 GT خيارًا يعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحركات كهربائية، حيث تبلغ القدرة القصوى لمحرك الاحتراق الداخلي 152 كيلوواط، بينما يولد المحرك الكهربائي الأمامي 200 كيلوواط، ويصل خرج كل من المحركين الخلفيين إلى 220 كيلوواط.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية وحدها 640 كيلوواط، أي ما يعادل 858 حصانًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، ويستهدف هذا الخيار الجمع بين الأداء العالي والإستخدام اليومي للسيارة.