قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتخطى 1000 حصان .. مواصفات BYD دينزا Z9 GT الجديدة

دينزا Z9 GT
دينزا Z9 GT
صبري طلبه

تواصل شركة BYD الصينية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال علامة دينزا، وذلك مع الكشف عن طراز Z9 GT الجديد، الذي يأتي ضمن فئة الواجن الرياضية، مع الجمع بين التصميم العملي والقدرات الكهربائية والهجينة المتقدمة.

تصميم BYD دينزا Z9 GT

تظهر دينزا Z9 GT بهوية تصميمية تميل إلى الخطوط الانسيابية الحادة، مع واجهة أمامية مدببة تعزز الطابع الرياضي، ويبلغ طول السيارة 5.195 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.990 متر وارتفاعها إلى 1.490 متر، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 3.125 متر.

دينزا Z9 GT

وتقدم BYD لونًا خارجيًا جديدًا يحمل اسم Fjord Green، يعزز الطابع العصري للطراز، كما تعتمد السيارة على مصابيح LED بتصميم حاد، ومقابض أبواب مخفية، إلى جانب جنوط رياضية متعددة الأضلاع تؤكد انتماء السيارة إلى فئة الواجن ذات التوجه الرياضي.

BYD دينزا Z9 GT والأداء الفني

تعتمد دينزا Z9 GT في نسختها الكهربائية على منظومة دفع تولد قدرة قصوى تصل إلى 370 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 496 حصانًا، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 240 كيلومترًا في الساعة، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع.

وفي نسخة الدفع الكلي AWD، ترتقي دينزا Z9 GT إلى مستوى مختلف تمامًا من الأداء، حيث تعتمد هذه النسخة على محرك كهربائي مثبت في الأمام بقدرة 230 كيلوواط، إلى جانب محركين كهربائيين في الخلف، تبلغ قدرة كل منهما 310 كيلوواط، وبهذا التكوين، يصل إجمالي القوة إلى 850 كيلوواط، أي ما يعادل 1,140 حصانًا.

دينزا Z9 GT

BYD دينزا Z9 GT والخيار الهجين 

تقدم دينزا Z9 GT خيارًا يعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين ومحركات كهربائية، حيث تبلغ القدرة القصوى لمحرك الاحتراق الداخلي 152 كيلوواط، بينما يولد المحرك الكهربائي الأمامي 200 كيلوواط، ويصل خرج كل من المحركين الخلفيين إلى 220 كيلوواط.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية وحدها 640 كيلوواط، أي ما يعادل 858 حصانًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، ويستهدف هذا الخيار الجمع بين الأداء العالي والإستخدام اليومي للسيارة.

byd دينزا Z9 GT BYD دينزا Z9 GT سيارة BYD دينزا Z9 GT مواصفات BYD دينزا Z9 GT السيارة BYD دينزا Z9 GT مواصفات السيارة BYD دينزا Z9 GT بي واي دي بي واي دي دينزا Z9 GT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

مدير أوقاف بني سويف يلقي محاضرة علمية بمسجد علي بن أبي طالب

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد