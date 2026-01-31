قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج
تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
تكنولوجيا وسيارات

بنظام هجين .. المواصفات الكاملة لسيارة BYD سونج برو الرياضية | صور

صبري طلبه

استطاعت بي واي دي الصينية أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العالمية للسيارات، بعد تقديم مجموعة متنوعة من اصداراتها، وخاصة الفئة الرياضية الكهربائية وذات الطباع الهجين، ومن أبرز هذه الطرازات هي سيارة BYD سونج برو.

أداء ومحرك BYD سونج برو 

تعتمد BYD سونج برو على نظام هجين قابل للشحن، يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، ويأتي محرك البنزين بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 101 حصان، بينما يوفر المحرك الكهربائي قوة إضافية تصل إلى 160 حصان.

وتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، كما تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع اعتماد نظام الدفع الأمامي، وتوفر الفئات الأعلى من BYD سونج برو مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 115 كيلومترًا.

سونج برو وأنظمة الأمان والحماية 

زُودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح. 

كما تدعم السيارة نظام الثبات الإلكتروني، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من التصادم الخلفي، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومساعد صعود المرتفعات ونظام التحذير من مغادرة المسار.

تصميم سيارة BYD سونج برو

يظهر الطابع الرياضي للسيارة من خلال المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، والجنوط المصنوعة من الألمنيوم بقياسات 18 و19 بوصة حسب الفئة، وتتوفر السيارة بفتحة سقف بانورامية في الفئات العليا، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وجناح خلفي.

مقصورة وتجهيزات BYD سونج برو 

تضم BYD سونج برو مقصورة عصرية، حيث تحتوي على شاشة وسائط مركزية تعمل باللمس، وشاشة رقمية لعرض بيانات القيادة، كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي ترفيهي، ومقاعد جلدية تتسع لخمسة ركاب، مع مقعد سائق كهربائي يدعم التدفئة والتبريد في الفئات الأعلى، ومقعد راكب أمامي قابل للتعديل مع خاصية التدفئة، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.

