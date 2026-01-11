سعر ومواصفات بي واي دي سيل 7 في السعودية

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، ومن بين هذه الطرازات تبرز سيارة بي واي دي سيل 7، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم بتصميم ذي طابع رياضي واضح.

بي واي دي سيل 7 بمنظومة هجينة

تعتمد بي واي دي سيل 7 على نظام حركة هجين بالقابس، يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 270 حصانًا.

بي واي دي سيل 7

ويولد محرك الاحتراق عزم دوران يبلغ 231 نيوتن متر، بينما يوفر المحرك الكهربائي عزمًا إضافيًا يصل إلى 220 نيوتن متر. ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام جر أمامي.

وتضم السيارة بطارية بسعة 17.6 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 65 كيلومترًا، وهو مدى مناسب للتنقلات داخل المدن دون استهلاك الوقود.

كما تسجل سيل 7 معدل استهلاك وقود يبلغ 29.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعة 50 لترًا، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية.

مقصورة وتجهيزات بي واي دي سيل 7

تقدم بي واي دي سيل 7 مقصورة داخلية تعتمد على الطابع الرقمي، مع شاشة معلومات وترفيه كبيرة تصل في بعض الفئات إلى 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية تتراوح بين 8.8 و10.25 بوصة حسب الفئة.

بي واي دي سيل 7

وتدعم السيارة أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي متعدد السماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف، وتشغيل ذكي بضغطة زر أو عن بُعد، كما تشمل التجهيزات فتحة سقف بانورامية، إضاءة محيطية، وتبريد للمقاعد الأمامية مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقعدي السائق والراكب.

وحصلت سيل 7 على باقة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية يصل عددها إلى عشر في الفئات الأعلى، إلى جانب أنظمة فرامل الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

بي واي دي سيل 7

كما تدعم السيارة أنظمة المحافظة على المسار، وقراءة إشارات الطريق، ومثبت سرعة متكيف يعمل بالرادار، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

أسعار بي واي دي سيل 7 في السعودية

تُطرح بي واي دي سيل 7 في السوق السعودي بفئتين، حيث يبدأ سعر فئة Design من 104,900 ريال سعودي، بينما تقدم فئة Premium بسعر 124,900 ريال سعودي.