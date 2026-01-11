قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي واي دي سيل 7 في السعودية

بي واي دي سيل 7
بي واي دي سيل 7
صبري طلبه

تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، ومن بين هذه الطرازات تبرز سيارة بي واي دي سيل 7، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم بتصميم ذي طابع رياضي واضح. 

بي واي دي سيل 7 بمنظومة هجينة 

تعتمد بي واي دي سيل 7 على نظام حركة هجين بالقابس، يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 270 حصانًا.

بي واي دي سيل 7

ويولد محرك الاحتراق عزم دوران يبلغ 231 نيوتن متر، بينما يوفر المحرك الكهربائي عزمًا إضافيًا يصل إلى 220 نيوتن متر. ويتصل النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام جر أمامي.

وتضم السيارة بطارية بسعة 17.6 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 65 كيلومترًا، وهو مدى مناسب للتنقلات داخل المدن دون استهلاك الوقود.

كما تسجل سيل 7 معدل استهلاك وقود يبلغ 29.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعة 50 لترًا، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية.

مقصورة وتجهيزات بي واي دي سيل 7

تقدم بي واي دي سيل 7 مقصورة داخلية تعتمد على الطابع الرقمي، مع شاشة معلومات وترفيه كبيرة تصل في بعض الفئات إلى 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية تتراوح بين 8.8 و10.25 بوصة حسب الفئة.

بي واي دي سيل 7

وتدعم السيارة أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي متعدد السماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف، وتشغيل ذكي بضغطة زر أو عن بُعد، كما تشمل التجهيزات فتحة سقف بانورامية، إضاءة محيطية، وتبريد للمقاعد الأمامية مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقعدي السائق والراكب.

وحصلت سيل 7 على باقة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية يصل عددها إلى عشر في الفئات الأعلى، إلى جانب أنظمة فرامل الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، والتنبيه من حركة المرور الخلفية. 

بي واي دي سيل 7

كما تدعم السيارة أنظمة المحافظة على المسار، وقراءة إشارات الطريق، ومثبت سرعة متكيف يعمل بالرادار، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

أسعار بي واي دي سيل 7 في السعودية

تُطرح بي واي دي سيل 7 في السوق السعودي بفئتين، حيث يبدأ سعر فئة Design من 104,900 ريال سعودي، بينما تقدم فئة Premium بسعر 124,900 ريال سعودي.

بي واي دي بي واي دي سيل 7 سعر بي واي دي سيل 7 أسعار بي واي دي سيل 7 مواصفات بي واي دي سيل 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

لعلاج حالة سرطان أولي بالكبد نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق فى مستشفى السلام بورسعيد باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني

نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق في مستشفى السلام بورسعيد باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني الكيميائي

صورة موضوعية

تنفيذ حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة

صورة موضوعية

السكرتير العام: موجة إزالة جديدة في البحر الأحمر لاستعادة أراضي الدولة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد