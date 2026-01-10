قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد.. وخطة رياضية للسباقات

سيارة لومان TR010 هايبرد
سيارة لومان TR010 هايبرد
صبري طلبه

كشفت شركة تويوتا عن توجه جديد يعكس رغبتها في إعادة تنظيم حضورها داخل عالم رياضة السيارات، عبر فصل أنشطتها التنافسية إلى مسارين مستقلين يحمل كل منهما هوية مختلفة. 

وابتداءً من السابع من يناير 2026، ستتولى تويوتا ريسينج مسؤولية برامج السباقات ذات المستوى الأعلى، بينما تواصل جازو ريسينج عملها في مجال سيارات الأداء العالي المخصصة للطرق العامة، إلى جانب مشاركات الرالي، في خطوة تهدف إلى وضوح الأدوار وتعزيز التخصص داخل المنظومة الرياضية للشركة.

سيارة لومان TR010 هايبرد

استمرارية جازو ريسينج بدعم هندسي مباشر

رغم هذا الفصل التنظيمي، أكدت تويوتا على أن جازو ريسينج ستبقى عنصرًا فاعلًا في بطولات الرالي العالمية وبرامج سباقات العملاء، مع حصولها على دعم تقني وهندسي مباشر من تويوتا ريسينج، وهذا الترتيب الجديد يعكس حرص الشركة على الحفاظ على الإرث الرياضي لعلامة GR، مع منح فرق العمل مساحة أكبر للتركيز وتطوير الأداء في كل فئة على حدة.

سيارة لومان TR010 هايبرد

سيارة لومان TR010 هايبرد الجديدة

تستعد تويوتا لخوض منافسات بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في موسم 2026 بسيارة جديدة كليًا تحمل اسم TR010 هايبرد، هذا الطراز سيخلف السيارة الحالية GR010، ليكون أول ظهور رسمي لهوية تويوتا ريسينج المستقلة داخل فئة الهايبركار، في واحدة من أكثر الفئات تنافسية في سباقات التحمل العالمية.

وتحمل TR010 هايبرد تحديثات تصميمية ملحوظة، خاصة في الواجهة الأمامية والخلفية، مع خطوط أكثر حداثة وانسيابية، وتستمد السيارة بعض ملامحها من طراز GR GT الاختباري، الذي تستعد تويوتا لإدخاله إلى خطوط الإنتاج خلال العام المقبل، ما يعكس توجهًا لربط سيارات السباق بالمفاهيم التصميمية المستقبلية لسيارات الطرق.

سيارة لومان TR010 هايبرد

وعلى المستوى التقني، لم تكشف تويوتا حتى الآن عن أي تغييرات جوهرية في منظومة الدفع الخاصة بالسيارة الجديدة، ومن المتوقع أن تواصل الاعتماد على محرك V6 بسعة 3.5 لتر مزدوج التيربو، مدعوم بمحرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، مع قوة إجمالية تصل إلى 671 حصانًا.

تويوتا تويوتا ريسينج سيارات تويوتا الجديدة عالم رياضة السيارات سباقات السيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

الأهلي يهزم الأخدود

الدوري السعودي| الأهلي يهزم الأخدود بهدف نظيف

منتخب مصر

إبراهيم فايق بعد التقدم على كوت ديفوار: أنا مصر يالا.. بخوف مش بخافش

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد