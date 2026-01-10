تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد.. وخطة رياضية للسباقات

كشفت شركة تويوتا عن توجه جديد يعكس رغبتها في إعادة تنظيم حضورها داخل عالم رياضة السيارات، عبر فصل أنشطتها التنافسية إلى مسارين مستقلين يحمل كل منهما هوية مختلفة.

وابتداءً من السابع من يناير 2026، ستتولى تويوتا ريسينج مسؤولية برامج السباقات ذات المستوى الأعلى، بينما تواصل جازو ريسينج عملها في مجال سيارات الأداء العالي المخصصة للطرق العامة، إلى جانب مشاركات الرالي، في خطوة تهدف إلى وضوح الأدوار وتعزيز التخصص داخل المنظومة الرياضية للشركة.

سيارة لومان TR010 هايبرد

استمرارية جازو ريسينج بدعم هندسي مباشر

رغم هذا الفصل التنظيمي، أكدت تويوتا على أن جازو ريسينج ستبقى عنصرًا فاعلًا في بطولات الرالي العالمية وبرامج سباقات العملاء، مع حصولها على دعم تقني وهندسي مباشر من تويوتا ريسينج، وهذا الترتيب الجديد يعكس حرص الشركة على الحفاظ على الإرث الرياضي لعلامة GR، مع منح فرق العمل مساحة أكبر للتركيز وتطوير الأداء في كل فئة على حدة.

سيارة لومان TR010 هايبرد

سيارة لومان TR010 هايبرد الجديدة

تستعد تويوتا لخوض منافسات بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في موسم 2026 بسيارة جديدة كليًا تحمل اسم TR010 هايبرد، هذا الطراز سيخلف السيارة الحالية GR010، ليكون أول ظهور رسمي لهوية تويوتا ريسينج المستقلة داخل فئة الهايبركار، في واحدة من أكثر الفئات تنافسية في سباقات التحمل العالمية.

وتحمل TR010 هايبرد تحديثات تصميمية ملحوظة، خاصة في الواجهة الأمامية والخلفية، مع خطوط أكثر حداثة وانسيابية، وتستمد السيارة بعض ملامحها من طراز GR GT الاختباري، الذي تستعد تويوتا لإدخاله إلى خطوط الإنتاج خلال العام المقبل، ما يعكس توجهًا لربط سيارات السباق بالمفاهيم التصميمية المستقبلية لسيارات الطرق.

سيارة لومان TR010 هايبرد

وعلى المستوى التقني، لم تكشف تويوتا حتى الآن عن أي تغييرات جوهرية في منظومة الدفع الخاصة بالسيارة الجديدة، ومن المتوقع أن تواصل الاعتماد على محرك V6 بسعة 3.5 لتر مزدوج التيربو، مدعوم بمحرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، مع قوة إجمالية تصل إلى 671 حصانًا.