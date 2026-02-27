الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل

أعرب الإعلامي إيهاب الكومي، عن استيائه من أخطاء التحكيم التي شهدتها مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

وأكد الكومي عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن هذه الأخطاء حدثت رغم وجود حكم ومساعدين وحكم للفار، مشيرًا إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا فقد الصدارة بفعل فاعل.

وخلال البرنامج، سرد الكومي مجموعة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مطالبًا بضرورة مراجعة الأخطاء والعمل على تقليل تأثيرها على مسار البطولة، وذلك على النحو التالي:

** طرد غير مستحق لعمرو قلاوة لاعب نادي سيراميكا كيلواترا أمام بيراميدز والذي انتهى بفوز الاخير بهدف دن رد

** ضربة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بجانب الغاء هدف صحيح لسيراميكا كليوباترا واحتساب اللعبة ضربة جزاء في لقائه الاخير امام الاسماعيلي واعتراف حكم المباراة بالخطأ للاعبين والجهاز الفني في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف مقابل هدف

** عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح فريق الجونة أمام الاهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الاهلي بهدف دون رد

** عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح نادي زد أمام الزمالك في اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف

** الغاء هدف صحيح لحسام حسن مهاجم مودرن سبورت في مرمى فريق المصري والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد.