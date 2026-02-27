القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران

أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، قدّم إحاطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الخيارات العسكرية الأمريكية المتاحة ضد إيران.

ويستند التقرير إلى معلومات من شخص مقرّب من الرئيس وآخر مُطّلع على التفاصيل، ولوحظ أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، شارك في الإحاطة، وأبلغت مصادر ABC أن عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران لا تزال مطروحة على جدول الأعمال.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحقيق "تقدم جيد" في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة، التي عُقدت الخميس في جنيف، وتركزت على الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات.

وقال عراقجي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إن الطرفين ناقشا بجدية عناصر الاتفاق المحتمل، سواء في ما يتعلق بالأنشطة النووية أو بالعقوبات المفروضة على طهران، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد جولة رابعة قريبًا، قد تكون خلال أقل من أسبوع.



وأضاف أن الفرق التقنية ستباشر، الإثنين، مشاورات فنية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشاركة خبراء من المنظمة، لوضع الأسس التقنية للمباحثات.



واعتبر عراقجي أن هذه الجولة تُعد من أهم المحادثات التي جرت بين طهران وواشنطن، مؤكدًا إحراز مزيد من التقدم في المسار الدبلوماسي.



