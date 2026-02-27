ناقد رياضي: التتويج بالكونفدرالية الحل السحري لأزمة الزمالك المالية

أكد الناقد الرياضي محمد الجبالي، أن تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية يمثل فرصة ذهبية للفريق للحصول على 4 ملايين دولار قد تساعد في تخفيف أزمته المالية الخانقة.



وأشار الجبالي عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إلى وجود أخطاء إدارية في نادي الأهلي، كانت السبب وراء ظهور أزمات مثل ملف مارسيل كولر وريبيرو، مؤكدًا أن الزمالك يواجه مشاكل مماثلة لكنه يفشل في إدارة الأزمات بشكل فعال، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الضغوط داخل قلعة ميت عقبة.



وعن أزمة ريبيرو، وصف الجبالي بيان الأهلي بأنه غير منطقي، مشيرًا إلى أن الأحمر كان قد أكد سابقًا على إنهاء الاتفاق بالتراضي، ما يجعل تصريحات الأهلي الحالية تصبح محل شك فيما بعد.



وتحدث عن شركة الكرة في الزمالك، قائلا:" هناك مشاكل في إنشاء شركة الكرة في الزمالك، ويفضل أن تتعاقد الكرة مع خبراء".